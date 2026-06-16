به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، محمود کرمی‌راد، متخصص جراحی و از پزشکان بیمارستان ساسان، با اشاره به نقش تاریخی این مرکز درمانی در ارائه خدمات پزشکی و امدادی گفت: بیمارستان ساسان برای ما تنها یک محل کار نیست، بلکه بخشی از تاریخ پزشکی و خدمت‌رسانی کشور به شمار می‌رود. این بیمارستان در سال‌های دفاع مقدس، دوران همه‌گیری کرونا و همچنین در بحران‌ها و حوادث اخیر، همواره در خط مقدم خدمت به مردم حضور داشته است.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر و همچنین سایر بحران‌های گذشته، همکاران ما با تمام توان در کنار مردم و مدافعان کشور ایستادند و خدمات درمانی را بدون وقفه ادامه دادند. امیدواریم هیچ‌گاه شاهد تکرار چنین شرایط دشوار و بحران‌های جنگی برای مردم عزیز کشورمان نباشیم، اما این اطمینان را می‌دهیم که همانند گذشته، امروز و فردا نیز در کنار مردم خواهیم بود و روند خدمت‌رسانی در بیمارستان ساسان ادامه خواهد داشت.

کرمی‌راد با اشاره به حوادث رخ‌داده در نزدیکی بیمارستان ساسان در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در آن مقطع، بمباران در نزدیکی بیمارستان رخ داد و حتی بخش‌هایی از ساختمان دچار آسیب‌های جزئی شد، اما این حادثه کوچک‌ترین وقفه‌ای در روند درمان و خدمت‌رسانی ایجاد نکرد. همکاران ما با شجاعت و تعهد مثال‌زدنی در محل ماندند و به مداوای بیماران و مجروحان پرداختند.

وی ادامه داد: عملکرد کادر درمان در آن شرایط بسیار ارزشمند و قابل تقدیر بود. با وجود آنکه صدای انفجار سراسر بیمارستان را لرزاند، هیچ‌یک از کارکنان درمانی و پشتیبانی از مسئولیت خود عقب‌نشینی نکردند و حتی برای لحظه‌ای روند ارائه خدمات متوقف نشد.

این متخصص جراحی همچنین با اشاره به سابقه بیمارستان ساسان در درمان جانبازان و آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی گفت: در واقع می‌توان گفت جنگ هشت‌ساله برای بیمارستان ساسان هیچ‌گاه به پایان نرسیده است؛ چرا که ما همچنان به درمان و رسیدگی به مجروحان و آسیب‌دیدگانی می‌پردازیم که سال‌ها پیش در دوران دفاع مقدس دچار جراحت شده‌اند و آثار آن آسیب‌ها همچنان با آنان همراه است. از این منظر، رسالت درمانی بیمارستان ساسان در قبال مجروحان جنگی همچنان ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: بیمارستان ساسان همواره نماد تعهد، ایثار و خدمت‌رسانی به مردم بوده و کارکنان آن در هر شرایطی، سلامت و درمان بیماران را در اولویت قرار داده‌اند.