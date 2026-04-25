افزایش کم سابقه شهدای غزه طی روزهای اخیر 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز شنبه اعلام کرد که ۱۷ فلسطینی طی ۴۸ ساعت گذشته در غزه به شهادت رسیدهاند که این امر آمار شهدای نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ را به ارقام جدیدی رسانده است.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که تعداد قربانیان نقض آتشبس توسط تل آویو از اکتبر ۲۰۲۵ به ۸۰۹ شهید و ۲۲۶۷ زخمی افزایش یافته است.
بر اساس اعلام این بیانیه، با احتساب آمار جدید، مجموع قربانیان نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۲۵۸۵ شهید و ۱۷۲۳۷۰ زخمی رسیده است.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت غزه، رژیم اسرائیل در ۱۷ روز پس از توقف جنگ ایران، ۲۴۹ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است، در حالی که این رقم در ۱۷ روز قبل از آن ۴۶ نفر بوده است.
بر اساس این گزارش، آمار رسمی وزارت بهداشت غزه، نشان میدهد تعداد فلسطینیهایی که در حملات نظامی رژیم اسرائیل شهید شده اند، در ۱۷ روز پس از توقف جنگ ایران، در مقایسه با ۱۷ روز قبل از آن، بیش از پنج برابر شده است.
