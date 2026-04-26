جزئیات نشست مشترک هیئت رئیسه مجلس با رئیس بنیاد شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و تعدادی از روئسای کمیسیون ها تخصصی با معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور بررسی ملزومات و اقدامات حمایتی بنیاد شهید از ایثارگران و جانبازان به ویژه آسیب دیدگان جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنگ رمضان برگزار شد.

در این نشست نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به انباشت قوانین در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران گفت: تنقیح قوانین و اصلاح قوانین مازاد و یا غیر قابل اجرا، عدالت در خدمت رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران و استاندارد سازی خدمات به طیف های مختلف جانبازان با درصد های مختلف جلوگیری از بی عدالتی و افزایش نارضایتی ها باید مورد توجه قرار گیرد.

جلیل میرمحمدی عضو هئیت رئیسه نیز در این نشست با انتقاد از برخی اقدامات انجام شده که موجب نارضایتی خانواده ایثارگران شده است تصریح کرد: شرکت های مالی و زیرمجموعه بنیاد شهید دچار سو مدیریت است همچنین ناکارآمدی در تامین زمین برای ساخت مسکن ایثارگران نیز قابل قبول نیست باید این روند اصلاح شود.

جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید نیز در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه خدمات به جانبازان باید استاندارد سازی شود خاطر نشان کرد: خدمات به جانبازان یکسان نیست و استاندار سازی این خدمات مهم است همچنین لازم است برای خودرو ویژه جانبازان نیز برنامه ریزی مطلوب تری صورت گیرد.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم یکی دیگر از روئسای کمیسیون های حاضر در این نشست بود که بر لزوم تسهیل در رویه های اعزام جانبازان برای درمان تکمیلی به تهران، توجه به افزایش رضایت مندی مردم از خدمات و اجرای قانون مصوب در مورد تایید تصمیمات شورای تامین استان سیستان و بلوچستان در مورد تأیید شهید یا جانباز بودن آسیب دیدگان حوادث این استان تأکید کرد.

حجت الاسلام سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم تصریح کرد: حمایت خانواده بازماندگان جنگ رمضان، پیش بینی حق پرستاری و ساماندهی هزینه های دارویی و درمان آسیب دیدگان، رسیدگی به آسیب دیدگان جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و اجرای قانون بکارگیری فرزندان جانبازان بالای ۷۵ درصد و همچنین مدیریت و اصلاح مافیای دارو در برخی از داروخانه ها تحت قرارداد با بنیاد شهید بخشی از موضوعات و مطالباتی است که در مراجعات مردمی با نمایندگان مطرح می شود.

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت نیز تأکید کرد: در بعد قانون گذاری مشکل چندانی وجود ندارد و با اجرای همین قوانین موجود بسیاری از مشکلات حل می شود و با تعامل با مجلس مشکلات را برطرف کرد همچنین بکارگیری نیروهای جوان و با انگیزه در بنیاد شهید یک ضرورت است.

ولی داداشی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در ادامه این جلسه خاطر نشان کرد: احراز جانبازی آسیب دیدگان دو جنگ تحمیلی اخیر و حمایت از آسیب دیدگان یک اقدام مهم و مورد توجه است که باید تسریع شود.

عباس پاپی زاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: اصلاح بودجه و بودجه بنیاد شهید متناسب با شرایط موجود و اجرای قانون تبدیل وضعیت از اهم موضوعات مرتبط با بنیاد شهید و امور ایثارگران در شرایط جنگی است.

حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفت: خدمات رسانی به خانواده شهدا از یک استاندارد یکسان در عمل تبعیت نمی‌کند که باید برای این مسأله و حداکثر سازی عدالت در خدمت رسانی برنامه ریزی کرد همچنین تداوم نهضت دیدار با خانواده شهدا، حمایت از خانواده آسیب دیدگان جنگ و حمایت از جهادگران و گروه های جهادی فعال در ایام جنگ و دوران سازندگی و برخورد با مافیای دارو باید در اولویت قرار گیرد و مورد توجه باشد.

سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در ادامه نشست بررسی مسائل مرتبط با آسیب دیدگان جنگ گفت: شرایط امروز کشور از بحرانی‌ترین دوران پس از انقلاب است و در آینده تاریخ از این ایام بیشتر سخن خواهد گفت.

وی افزود: قرارگاه ویژه ای برای ایام بحرانی در بنیاد شهید تشکیل شد که در این ایام این قرارگاه فعالیت خود را انجام داد و صدای مشاور برای ایثارگران و در ادامه سایر آحاد جامعه بخشی از این اقدامات جامعه است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: تا امروز بر اساس آمار ۳۴۶۸ نفر در جنگ رمضان شهید شدند که ۴۹۹ نفر از آنها زن و کودک بودند و ۵۰ شهید زیر ۵ سال نیز در این میان وجود داشته است همچنین ۶۸۰۰ دیدار با خانواده ها آسیب دیده انجام شد.

وی با بیان اینکه ۳۱ درصد از آسیب دیدگان در جنگ ۱۲ روزه از غیر نظامیان بود گفت: در جنگ اخیر رمضان این رقم به ۴۰ درصد رسید و اصلاح اعتبارات و بودجه بنیاد شهید یک ضرورت چرا که این بنیاد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداختی در ماه به جامعه هدف دارد که با وضعیت جدید افزایش خواهد داشت و با بودجه فعلی امکان پذیر نیست.

موسوی تصریح کرد: ما در بنیاد شهید تمهیدات لازم را برای جنگ و پاسخگویی به نیازهای درمانی دارویی و معیشتی اندیشیده بودیم و مجلس نیز در این مسیر همراه ما بود و مجموعه امکانات بنیاد در اختیار خانواده معظم شهدایی که محل زندگی آنها آسیب دیده بود قرار گرفت.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پایان این نشست گفت: جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه مسأله مهم ما است و بنیاد شهید با همه توان وظیفه خود را تلاش کرده است انجام دهد اما باید بابت کوتاهی های احتمالی از ملت بزرگ ایران عذرخواهی کنیم و توجه کنیم باتوجه به فشاری که بر دولت وارد شده است توان بودجه ای آسیب دیده است و امروز تصمیم گرفتیم در بحث خودرو جانبازی، دارو و درمان، اشتغال مسکن، بودجه و تنقیح قوانین برنامه ریزی دقیق تری انجام شود تا دست دولت و بنیاد شهید برای خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران بهتر از گذشته انجام شود البته کسری هایی وجود دارد اما آنچه که انجام شده است حداکثر توان مجلس و دولت است.