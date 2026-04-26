رایزنی فیدان با مقامات آمریکایی با محوریت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، منابع دیپلماتیک امروز یکشنبه اعلام کردند که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه با مذاکره‌ کنندگان آمریکایی مرتبط با تجاوز این کشور به ایران، تماس تلفنی برقرار کرد.

منابع وزارت امور خارجه ترکیه در این خصوص اعلام کردند که فیدان در مورد آخرین تحولات پیرامون به اصطلاح مذاکرات میان آمریکا و ایران با طرف‌ های آمریکایی تبادل نظر کرده است.

به گزارش این رسانه، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیروز شنبه با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور در اسلام‌آباد دیدار کرد.

در حالی هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه از پیگیری روند مذاکرات و توافق میان تهران و واشنگتن سخن می گوید که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان دو کشور رخ داد و به جهانیان ثابت کرد که کاخ سفید اساسا به دنبال دیپلماسی و مذاکره نیست.