دیدار وزیر خارجه ترکیه با هیئت بلندپایه حماس درباره برقراری صلح در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آناتولی»، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، شنبه شب در دیدار با هیئتی بلندپایه از جنبش حماس به ریاست محمد درویش، رئیس شورای رهبری این جنبش، درباره تلاش‌های جاری برای برقراری صلحی پایدار در نوار غزه گفت‌وگو کرد.

منابع وزارت خارجه ترکیه به خبرگزاری آناتولی گفته اند که دو طرف همچنین روند ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و دیگر تحولات منطقه را بررسی کردند.

فیدان در این دیدار تأکید کرد که جنگ جاری در منطقه نباید به فراموشی مسئله فلسطین منجر شود.

وی همچنین گفت که ترکیه همچنان پیامدهای فاجعه‌بار اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری را در دستور کار جامعه جهانی دارد.

وزیر امورخارجه ترکیه تصریح کرد که افزایش حضور اسرائیل در غزه و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز ساکنان این باریکه، اقدامی غیرقابل قبول است.

فیدان افزود که همه کشورهایی که از فلسطین حمایت می‌کنند، به‌ویژه کشورهای اسلامی، باید به دفاع از حق قانونی و مشروع مردم فلسطین ادامه دهند.