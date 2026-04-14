  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

ادامه حمایت‌های بین‌المللی از ایران و محور مقاومت پس از تحولات اخیر

حمایت‌های بین‌المللی از ایران و محور مقاومت پس از تحولات اخیر همچنان ادامه دارد و مردم در اقصی نقاط جهان در حمایت از ایران به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدها تن از شهروندان مجارستانی در تجمعات گسترده با شعارهایی در حمایت از فلسطین، ایران، لبنان و کوبا به خیابان ها آمدند.
شهروندان فرانسوی نیز با برگزاری تظاهرات در پاریس، تصاویر جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در بمباران مناطق مسکونی تهران را به نمایش در آورده و حمایت خود را از مردم ایران اعلام کردند.
همچنین جمعی از فعالان مدنی و رسانه ای ترکیه نیز با تشکیل زنجیره انسانی در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز، حمایت خود را از مقاومت ایران در جنگ رمضان نشان دادند.

کد مطلب 6801152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها