به گزارش خبرگزاری مهر، صدها تن از شهروندان مجارستانی در تجمعات گسترده با شعارهایی در حمایت از فلسطین، ایران، لبنان و کوبا به خیابان ها آمدند.

شهروندان فرانسوی نیز با برگزاری تظاهرات در پاریس، تصاویر جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در بمباران مناطق مسکونی تهران را به نمایش در آورده و حمایت خود را از مردم ایران اعلام کردند.

همچنین جمعی از فعالان مدنی و رسانه ای ترکیه نیز با تشکیل زنجیره انسانی در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز، حمایت خود را از مقاومت ایران در جنگ رمضان نشان دادند.