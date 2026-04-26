۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

ترامپ: از ناتو خیلی ناامید شدم؛ نباید این‌قدر به اوکراین کمک می‌کردیم

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای اعلام کرد: از ناتو خیلی ناامید شدم چون درباره ایران به ما کمک نکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه تلفنی با شبکه تلفنی فاکس نیوز در پاسخ به سئوالی با عنوان « آیا فکر می‌کنید چین در حال حاضر به ایران کمک می‌کند؟»، اعلام کرد: ممکن است کمک کنند، اما فکر نمی‌ کنم (این کمک) زیاد باشد. می‌ توانند خیلی بیشتر کمک کنند. خیلی ناامید نیستم. ما هم به برخی کمک می‌ کنیم. ما به اوکراین کمک کردی؛ البته نباید این کار را تا این حد انجام می‌دادیم.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه این مصاحبه افزود: از ناتو خیلی ناامید شدم چون درباره ایران (در تجاوز غیرقانونی آمریکائی- صهیونیستی علیه تهران) به ما کمک نکرد. ... رؤسای جمهور روسیه و اوکراین از هم متنفر هستند؛ این حد از تنفر میان این دو نفر مسخره است. من هم با پوتین و هم با زلنسکی صحبت کردم، اما نمی توانم محتوای این رایزنی را بگویم.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها