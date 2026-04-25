۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۳

ابراز نگرانی لهستان درباره پایبندی آمریکا به تعهداتش در ناتو

نخست وزیر لهستان درباره متعهد بودن آمریکا به تعهداتش در قبال دفاع از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) ابراز تردید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد توسک نخست‌وزیر لهستان در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز گفت که مهم‌ترین مسئله برای اروپا این است که آیا آمریکا به تعهدات خود در چارچوب ناتو پایبند خواهد ماند یا خیر.

توسک افزود که امیدوار است ماده پنجم مربوط به دفاع جمعی هنوز هم معتبر و پابرجا باشد.

حمایت نکردن آمریکا از اوکراین در جنگ علیه روسیه در کنار تلاش برای تصاحب جزیره خودمختار گرینلند در دانمارک روابط واشنگتن و اعضای اروپایی ناتو را تیره کرده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیرا از کمک نکردن ناتو به این کشور برای تجاوز به خاک ایران انتقاد کرد.

