به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، ترامپ در مصاحبهای با شبکه فاکس نیوز، در پاسخ به سوالی در مورد آخرین زمان صحبتش با رئیس جمهور روسیه گفت: "نمیخواهم این را فاش کنم، اما در واقع با او (پوتین) در حال مذاکره هستم."
ترامپ در عین حال، اشاره کرد که به عنوان بخشی از تلاشها برای حل و فصل مناقشه اوکراین، به تماسهای خود با ولودیمیر زلنسکی نیز ادامه میدهد.
ترامپ در این مصاحبه که روز دوشنبه منتشر شد، گفت: "ما در حال کار بر روی وضعیت بین روسیه و اوکراین هستیم و امیدوارم بتوانیم آن را حل کنیم."
ترامپ روز یکشنبه، اظهار داشت که واشنگتن پس از یک سری جلسات و گفتگوهای سطح بالا به رهبری کاخ سفید در هفتههای اخیر، به تلاشهای خود برای دستیابی به یک توافق صلحآمیز در اوکراین ادامه میدهد.
ترامپ ۱۷ آوریل در اجلاسی در انکوریج، آلاسکا، با رئیس جمهور پوتین دیدار کرد و این جلسه را «بسیار سازنده» توصیف کرد و اظهار داشت که در مذاکرات «پیشرفت» حاصل شده است.
کاخ سفید همچنین ۲۰ آوریل میزبان رئیس جمهور زلنسکی به همراه رهبران اروپایی بود تا در مورد ضمانتهای امنیتی و «معامله احتمالی مبادله زمین» گفتگو کنند.
تلاشهای مداوم میانجیگری ترامپ در حالی صورت میگیرد که گزارشها حاکی از آن است که زلنسکی از دولت ایالات متحده به دلیل حمایت از خواستههای روسیه «بسیار عصبانی» است.
ترامپ پیش از این ناامیدی خود را از عدم تمایل زلنسکی برای دستیابی به توافق برای پایان دادن به درگیری ابراز کرده و گفته بود: «به زلنسکی بگویید معامله کند، زیرا پوتین آماده معامله است... معامله با زلنسکی بسیار دشوار است.»
کرملین به نوبه خود بارها آمادگی روسیه را برای حل و فصل مسالمتآمیز در اوکراین اعلام کرده است و دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اظهار داشت که پویایی در جبهه «برای ما مثبت» است، به این معنی که عملیات تهاجمی نیروهای مسلح روسیه با هدف تحمیل یک راه حل مسالمتآمیز انجام میشود.
