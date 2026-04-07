به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قلعهای روز سهشنبه با اشاره به ریشههای عمیق فرهنگی و معنوی ورزش پهلوانی گفت: این ورزش تنها یک فعالیت جسمانی نیست؛ محوری برای سلامت تن و تقرب جان به خدای متعال است و منش پهلوانی را که بر پایه شجاعت، ایمان و جوانمردی است، در وجود ورزشکاران نهادینه میکند.
فرماندار بناب با تأکید بر پیوند ناگسستنی ورزش پهلوانی با فرهنگ اسلامی-ایرانی افزود: ورزش پهلوانی بهحق نماد امیر مؤمنان، حضرت علی(ع) است و جوانانی که در گود زورخانه پرورش مییابند، درسهای بزرگ ایثار، صبر و مقاومت را میآموزند.
وی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور و دفاع جانانه جوانان از مرزهای میهن اظهار داشت: امروز شاهدیم که جوانان غیور و رزمنده ما، بیهراس و باایمان در مقابل تهدیدات دشمن ایستادهاند. بهجرات میتوان گفت که این روحیه شجاعت و استقامت، ریشه در همان تربیتهای پهلوانی و فضای معنوی زورخانهها دارد.
قلعه ای تأکید کرد: بهنظر بعید است مراکزی بیهویت غیر ورزشی بتوانند چنین جوانان زبده، شجاع و مؤمنی را برای دفاع از آرمانهای نظام و میهن پرورش دهند.
در پایان این مراسم پس از اجرای حرکات مختلف ورزش باستانی توسط ورزشکاران حاضر از مرشد خوشآواز و برتر عابدینی بهپاس سالها تلاش و فعالیت در عرصه ورزش پهلوانی تجلیل شد.
