۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

هشدار دریایی سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- اداره کل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی و صدور هشدار دریایی سطح زرد در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان بوشهر، زمان شروع این هشدار ظهر چهارشنبه (۱۲ فروردین) و پایان آن اواخر وقت جمعه (۱۴ فروردین ) خواهد بود.

وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید ( گاهی تا۵۰ کیلومتر در ساعت) افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰سانتی‌متر) از مخاطرات این هشدار است.

منطقه اثر این هشدار در روز چهارشنبه، سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر،پنج شنبه سواحل و فراساحل استان بوشهر و جمعه نیز سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر اعلام شده است.

افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره خواهد بود.

اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

