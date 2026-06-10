هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان اظهار کرد: زمان شروع این هشدار پنجشنبه (۲۱ خرداد) و پایان آن شنبه (۲۳ خرداد) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید ( گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل گاهی تا۱۸۰ سانتی متر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار روز پنجشنبه و جمعه فراساحل شمالی و مرکزی و سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر و شنبه ساحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر (لاور ساحلی – مطاف- بردخون و خورخان) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره خواهد بود.

وی گفت: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.