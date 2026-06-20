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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

هشدار سطح زرد دریایی در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح زرد دریایی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیر کل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی و صدور هشدار سطح زرد در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان بوشهر اظهار کرد: زمان شروع این هشدار ظهر یکشنبه (۳۱ خرداد) و زمان پایان آن بامداد دوشنبه (یکم تیرماه) خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی ( گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل گاهی تا۱۸۰ سانتی متر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر در روز یکشنبه فراساحل شمالی و مرکزی و سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر و دوشنبه فراساحل شمالی و مرکزی استان خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.

وی افزود: احتیاط در ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6865735

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