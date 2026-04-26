۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

ثبت نام ۹۷ هزار هرمزگانی به نام القاب امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)

بندرعباس- مدیرکل ثبت‌احوال هرمزگان از انتخاب نام، القاب و کنیه‌های مبارک امام هشتم (ع) و حضرت معصومه (س) توسط ۹۷ هزار نفر از شهروندان این استان از بدو تأسیس تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم هویدا در آستانه دهه کرامت و میلاد با سعادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)، ضمن گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز میناب، اظهار کرد: بر اساس داده‌های مرکز رصد جمعیت استان، ارادت مردم هرمزگان به خاندان عصمت و طهارت تجلی آماری یافته و تاکنون بالغ بر ۹۷ هزار نفر در این استان با نام‌ها و القاب این دو بزرگوار نام‌گذاری شده‌اند.

‌وی با تشریح آمار وقایع حیاتی در سال گذشته، افزود: در سال ۱۴۰۴ از مجموع ۲۷ هزار و ۷۶۰ ولادت ثبت شده در هرمزگان، ۱۳ هزار و ۵۲۸ مورد مربوط به نوزادان دختر بوده است. همچنین از ابتدای «جنگ رمضان» تاکنون، ۳ هزار و ۴۰۸ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که ۱ هزار و ۶۵۳ مورد آن دختر است.

‌مدیرکل ثبت‌احوال هرمزگان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون نیز ۱۲۵ خانواده نام مبارک و القاب حضرت معصومه (س) و ۵۶۱ خانواده نام و القاب امام رضا (ع) را برای فرزندان خود برگزیده‌اند که نشان‌دهنده استمرار پیوند معنوی مردم مرزنشین هرمزگان با مکتب اهل‌بیت (ع) است.

