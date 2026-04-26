به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صادق ابراهیمی، شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم این شهرستان فومن با تأکید بر وعده‌های الهی به مؤمنان، اظهار کرد: خداوند تبارک و تعالی در آیه مبارکه سوره انبیا یکی از وعده‌های قطعی خود را بیان می‌کند که هیچ تغییری در آن صورت نخواهد گرفت.

وی افزود: خداوند وعده داده است که روزی مستضعفان عالم و صالحین، حاکمان قطعی این زمین خواهند بود و زورگویان و ابرقدرت‌های گردن‌کلفت از بین خواهند رفت. این وعده الهی است و خداوند خلف وعده نمی‌کند.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فومن با اشاره به تحولات پیچیده منطقه غرب آسیا، گفت: بخش مهمی از این پیچیدگی به شیطان بزرگ آمریکا برمی‌گردد. آمریکا می‌گوید محور تصمیم‌سازی کل جهان من هستم و تا زمانی که من هستم، ابرقدرت دیگری نباشد. علت دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران رفتار ما نیست، بلکه استقلال ماست.

وی اصول حاکم بر سیاست آمریکا را دو اصل دانست: «انحصار قدرت» و «مهندسی تحولات بر اساس منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی» و تصریح کرد: آمریکا در تمام پرونده‌های منطقه از افغانستان و عراق گرفته تا سوریه، لبنان، یمن و فلسطین، یک سیاست ثابت دارد: حفظ ناپایداری، ایجاد جنگ و جلوگیری از شکل‌گیری دولت‌های قدرتمند برای تأمین امنیت رژیم منحوس صهیونیستی.

حجت‌الاسلام ابراهیمی در پاسخ به برخی شبهات که می‌گویند «این جنگ کشور را به عقب می‌برد»، خاطرنشان کرد: این سؤالات برای کسانی که هشت سال دفاع مقدس را دیده‌اند، تکراری است. در آن دوران نیز عده‌ای می‌گفتند ایران نمی‌تواند بجنگد و جنگ کشور را عقب می‌برد. اما وقتی خرمشهر به دست بعثی‌ها افتاد، صدام گفت اگر ایران بتواند خرمشهر را پس بگیرد، کلید بصره را در اختیارش قرار می‌دهم. اما فرزندان این آب و خاک توانستند خرمشهر را پس بگیرند و یک وجب از خاک را به بیگانه ندادند.

وی با تأکید بر سه رکن اصلی دفاع مقدس یعنی اسلام و خدا، امامت و رهبری (ولایت فقیه) و مهم‌تر از همه «مردم متحد»، گفت: کشوری قدرتمند است که مردمش با هم متحد باشند. قرآن می‌فرماید «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا». کشور با جنگ عقب نمی‌افتد، بلکه با تفرقه عقب می‌افتد.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فومن با اشاره به آشوب‌های دی‌ماه، افزود: برخی پالس منفی فرستادند و سناریو چیدند که رهبر را از ما بگیرند، سرداران را به شهادت برسانند، اما غافل از اینکه این مردم اسلام دارند، خدا دارند. اینجا خود خدا به میدان آمد و جنگ را مدیریت کرد. هسته اصلی یک کشور قدرتمند، شما مردم غیور هستید. بسیاری از فتنه‌ها با حضور شما خنثی شد.

وی در پایان ضمن تقدیر از همه مسئولان، امام جمعه، روحانیت، بسیجیان، اعضای شورای تأمین و به ویژه فرمانده سپاه فومن و فرمانده انتظامی این شهرستان، گفت: از همه کسانی که پای این انقلاب ماندند و شب‌های بارانی با بچه به بغل در اجتماعات حضور یافتند، تشکر می‌کنم.