آغاز حرکت ناوگان صمود ۲ به‌ سوی غزه با مشارکت هزاران نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، ناوگان دریایی صمود ۲ که ز مدتی پیش فعالیت‌های مقدماتی برای عزیمت به سمت غزه جهت رفع محاصره این منطقه جنگ زده را آغاز کرده بود، از روز گذشته حرکت خود را به سمت سواحل غزه آغاز کرده است.

بیش از ۷۰ قایق و کشتی از مسیرهای مختلف دریای مدیترانه، از جمله بارسلونا و بنادر تونس، در این رویداد بین‌المللی مشارکت دارند.

تعداد شرکت ‌کنندگان این کاروان حدود ۳ هزار نفر از بیش از ۱۰۰ کشور اعلام شده که عناصر برجسته‌ای نظیر نمایندگان پارلمان‌ها، فعالان حقوق بشر و شخصیت‌های بین‌المللی نیز در آن حضور دارند.

در این ناوگان همچنین یک بخش پزشکی پیش بینی شده که شامل حدود ۱۰۰۰ نیروی درمانی است و تجهیزات و ملزومات حیاتی برای تقویت نظام بهداشتی غزه را همراه دارند.

برگزارکنندگان اعلام کردند که این اقدام تنها به مسیر دریایی محدود نیست و شامل مسیر زمینی موسوم به کاروان صمود ۲ نیز می‌شود که از الجزایر آغاز شده و پس از عبور از تونس و لیبی به گذرگاه رفح خواهد رسید.

هدف اعلام‌ شده این ناوگان، ایجاد یک کریدور دریایی غیرنظامی و پایدار برای انتقال مواد غذایی، دارو و مصالح ساختمانی به غزه، بدون محدودیت‌های نظامی است.

همچنین سازمان‌هایی از جمله عفو بین‌الملل خواستار تأمین مسیر امن برای این ناوگان شده و نسبت به تکرار حوادث سال ۲۰۲۵ هشدار داده‌اند.

در همین راستا، «زاهر بیراوی» رئیس کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه تاکید کرد که این ناوگان یک اقدام مقاومت مدنی مسالمت‌آمیز برای وادار کردن جامعه جهانی به پایان کامل محاصره غزه است.