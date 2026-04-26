به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا ملک علی پور شامگاه یکشنبه، در پنجاه و هفتمین شب تجمع مردم لنگرود در سوگ رهبر شهید اظهار کرد: امروز بیش از سی میلیون نفر در این کشور داوطلب پویش جانفدا شدند، این یک دستاورد برای نظام و کشور عزیز ماست.

ملک علی پور با اشاره به اینکه این آمار نشان می دهد مردم بیش از دفاع مقدس پای کار وطن و انقلاب هستند، تصریح کرد: به دشمنان می گوییم شان و توان شما رسیدن به جزایر ایرانی نیست، بلکه ورود به جزایری چون اپستین است.

وی خاطرنشان کرد: اگر در بهمن ماه گذشته صد فریب خورده به ساحت مقدس پرچم ما بی احترامی کردند اما اکنون دو ماه است هرشب هجده میلیون از مردم پرچم جمهوری اسلامی را به دوش می کشند.

ریاست کنگره هشت هزار شهید استان گیلان، تاکید کرد: اکنون کسی نمی تواند به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران جسارتی کند، همه ی ما جانفدای وطن و پرچم مقدسمان هستیم.

سرهنگ ملک علی پور با بیان اینکه دشمن در توهم آمدن به مرزهای ماست، بیان کرد: اگر دشمن به این توهم خود عمل کند، عمودی می آید افقی برمی گردد.

وی در خصوص مذاکرات اخیر و دیپلماسی دولت مردان، گفت: اهل دیپلماسی می دانند که اگر بر فرض محال، کوچکترین انحرافی از سویشان رخ بدهد، همان رفتاری که ملت با دشمن دارند با آن ها خواهند داشت.

ریاست کنگره ی هشت هزار شهید استان گیلان افزود: من حامل پیام تشکر نیروهای مسلح به شما مردم غیور هستم.

وی در پایان اذعان کرد: پیام دیگر فرزاندان شما در نیروهای مسلح این است که برای پیروزی ایران عزیز باید در میدان بمانیم.