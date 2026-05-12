به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، این رقابت‌ها فردا با دیدار ۴ تنیسور برتر ادامه خواهد یافت که طی آن کیارش حنیفی با دانیال مشتاقی فرد و معین معظم با یونس طلاور دیدار می‌کنند.



در مسابقات امروز این نتایج به دست آمد:



دانیال مشتاقی فرد صفر – یونس طلاور ۲ / ۶-۲ و ۳-۶



کیارش حنیفی ۲ – ایلیا جعفر یک / ۳-۶ / ۷-۵/ ۵-۷



ارسلان قمی ۲ – محمد خوش خلق صفر / ۳-۶ / ۴-۶



معین معظم ۲ – سام عطاران صفر / ۰-۶ / ۱-۶



سرداوری رقابت های انتخابی بر عهده الهه ربیعی است و سینا ناظمی به همراه سروش صوفی وی را در امر قضاوت همراهی خواهند کرد. حمید نداف و تونی اندروویچ مربیان تیم جام دیویس از نزدیک شاهد این رقابت ها هستند. رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه از ۲۲ تیرماه در کوالالامپور مالزی در شرایطی آغاز می‌شود که تیم ملی تنیس ایران در گروهی با حضور تیم‌های ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، مالزی و ازبکستان به میدان خواهد رفت.