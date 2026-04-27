حضور پرشور مردم در خیابان ها نشانه اقتدار و ناکامی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عظیمی‌راد شامگاه یکشنبه در جمع تجمع‌کنندگان مردمی در خیابان مصلی ۲۲ مشهد که با هدف نایب‌الزیاره شدن برای دیگران به قصد تشرف به حرم مطهر امام رضا(ع) حضور یافته بودند، با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی اظهار کرد: در چهار شب گذشته برای پیگیری امور مردم مشهد و کلات در تهران حضور داشتیم و توفیق پیدا کردیم در اجتماعات میدان شهدای تهران نیز شرکت کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در این اجتماعات به‌خوبی مشاهده شد که مردم در نقاط مختلف کشور دلداده امام رضا(ع) هستند و همواره آرزو دارند لحظه‌ای نگاهشان به گنبد طلایی بارگاه منور امام رئوف بیفتد و در مشهدالرضا حضور داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه مجاورت با حرم رضوی گفت: خداوند نعمت مجاورت با امام رضا(ع) را به مردم مشهد عطا کرده و باید قدردان این نعمت باشیم. از مردم می‌خواهیم هر زمان که به حرم مطهر مشرف می‌شوند، برای همه دلدادگان امام رضا(ع) و ملت ایران دعا کنند تا توفیق زیارت نصیب همگان شود.

عظیمی‌راد همچنین از حضور گسترده مردم در اجتماعات مردمی در سراسر کشور تقدیر کرد و گفت: اکنون پنجاه و هفت شب است که مردم در اجتماعات مردمی حضور دارند و با لبیک به فرمایشات رهبر انقلاب، حضور خود را در صحنه حفظ کرده‌اند. این حضور نشان می‌دهد امنیت کشور بیش از هر چیز به حضور مردم در صحنه وابسته است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از علما، ائمه جماعات، بسیج، هیئات مذهبی و مجموعه‌هایی که در برگزاری این اجتماعات نقش دارند، افزود: حضور پرشور مردم در این برنامه‌ها نشان‌دهنده ایمان، صداقت و روحیه ایثار مردم ایران است.

وی در ادامه با اشاره به مواضع مقامات آمریکایی گفت: دشمنان تصور می‌کردند با فشار و تهدید می‌توانند ملت ایران را تسلیم کنند، اما مردم ایران در طول بیش از چهار دهه انقلاب نشان داده‌اند که در برابر این تهدیدها ایستادگی می‌کنند.

عظیمی راد تأکید کرد: حضور گسترده مردم در صحنه و تداوم اجتماعات مردمی پیام روشنی برای دشمنان دارد و آن این است که ملت ایران همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده است.