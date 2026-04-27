به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور، توسعه دیپلماسی علمی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی را به‌عنوان یکی از محورهای جدید فعالیت خود در دستور کار قرار داده است. این رویکرد با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان ایرانی در داخل و خارج از کشور و تقویت پیوندهای علمی و فناوری با مراکز معتبر جهانی دنبال می‌شود.

در چارچوب این برنامه، استفاده هدفمند از توان نخبگان در داخل کشور و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور و تعریف پروژه‌های مشترک علمی و پژوهشی، بهره‌گیری از طرح‌های جایگزین خدمت و... از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده است.

این فعالیت‌ها با هدف تبادل دانش، انتقال فناوری و ارتقای جایگاه علمی و فناوری کشور طراحی شده است.همزمان، بررسی اسناد مرتبط با دیپلماسی علمی، آسیب‌شناسی وضعیت موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف این حوزه در راستای مردمی‌سازی علم در دستور کار قرار دارد تا زمینه طراحی الگوی بومی دیپلماسی علمی متناسب با شرایط کشور را طراحی نماید.

بسیج علمی، پژوهشی و فناوری امیدوار است با تکیه بر ظرفیت نخبگان و پژوهشگران و از مسیر دیپلماسی علمی، بستر تقویت همکاری‌های علمی و فناوری و افزایش نقش‌آفرینی کشور در عرصه علم و فناوری جهان را فراهم کند.