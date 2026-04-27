به گزارش خبرگزاری مهر، پیتر گیرگوریان عضو تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران درششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: دیدار با فیلیپین را با پیروزی پشت سر گذاشتیم اما برای صدرنشسینی در جدول باید ۹ امتیاز کسب می کردیم که متاسفانه میسر نشد و با ۷ امتیاز فیلیپین را مغلوب کردیم.

وی ادامه داد: تیم فیلیپین تیم بسیار خوبی است و در صدرجدول قرارگرفت.

ملی پوش بسکتبال سه نفره کشورمان گفت: با توجه با شرایط کشور، تمرین کافی نداشتیم و بدون بازی دوستانه دیدارهای رسمی را آغاز کردیم. بر همین اساس بعد از هر بازی واقعا شاهد پیشرفت خوبی هستیم امیدوارم در مرحله بعدی اول بشویم.