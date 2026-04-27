۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۳

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

ملی‌پوش بسکتبال سه نفره: بدون تدارکات کافی عازم سانیا شدیم

بازیکن تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران با بیان اینکه بدون تمرین کافی و بازی دوستانه در بازی های ساحلی آسیا شرکت کردیم، گفت: با این حال بعد از هر بازی شاهد پیشرفت خوبی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیتر گیرگوریان عضو تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران درششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: دیدار با فیلیپین را با پیروزی پشت سر گذاشتیم اما برای صدرنشسینی در جدول باید ۹ امتیاز کسب می کردیم که متاسفانه میسر نشد و با ۷ امتیاز فیلیپین را مغلوب کردیم.

وی ادامه داد: تیم فیلیپین تیم بسیار خوبی است و در صدرجدول قرارگرفت.

ملی پوش بسکتبال سه نفره کشورمان گفت: با توجه با شرایط کشور، تمرین کافی نداشتیم و بدون بازی دوستانه دیدارهای رسمی را آغاز کردیم. بر همین اساس بعد از هر بازی واقعا شاهد پیشرفت خوبی هستیم امیدوارم در مرحله بعدی اول بشویم.

