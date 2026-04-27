۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۳

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

تیم ملی بسکتبال سه نفره از مرحله گروهی صعود کرد

تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران با غلبه بر فیلیپین و ثبت دومین برد مرحله مقدماتی، موفق به صعود از این مرحله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال سه‌نفره سومین دیدار خود در مرحله گروهی بازی های ساحلی آسیا را امروز (دوشنبه ۷ اردیبهشت) برابر فیلیپین برگزار کرد و با شکست این تیم موفق به ثبت سومین برد خود شد.

دیدار برابر فیلیپین با نتیجه ۲۱ بر ۱۴ به پایان رسید.

ملی پوشان بسکتبال سه نفره که پیش از این برابر ماکائو پیروز شده و در رقابت با چین متحمل شکست شده بودند، با برتری برابر فیلیپین از مرحله مقدماتی صعود کردند.

دیدار تیم های ملی بسکتبال سه نفره ایران و فیلیپین در حضور مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و آرش فرهادیان سرپرست کاروان ایران در بازی های ساحلی آسیا برگزار شد.

