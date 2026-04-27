آمار اشتغال در کارخانه های صنعتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها از آخرین وضعیت اشتغال در بخش صنعت کشور -بر اساس آمار استخراجی مرکز آمار ایران- حکایت از آن دارد که در زمستان سال ۱۴۰۴، ۷ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۹۱۰ نفر در این بخش مشغول به کار بوده اند که یعنی ۳۲.۵ درصد از کل اشتغال کشور مختص بخش صنعت بوده است.

تعداد شاغلان صنعتی در نقاط شهری ۶ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۸۹۸ نفر و در نقاط روستایی یک میلیون و ۶۱۷ هزار و ۱۲ نفر بوده است. نکته قابل توجه آنکه تعداد شاغلان صنعتی نقاط شهری و روستایی نسبت به زمستان سال ۱۴۰۳ به ترتیب با کاهش ۱۳۵ هزار و ۴۳۲ نفر (۰.۸ درصد) و ۸۲ هزار و ۶۷۶ نفری (۱.۵ درصد) مواجه شده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد شاغلان صنعتی مرد ۷ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۱۳۵ نفر و تعداد شاغلان صنعتی زن ۷۹۳ هزار و ۷۷۵ نفر بوده است که البته از نظرافت شغلی، تعداد شاغلان صنعتی مرد بیشتر از زن بوده؛ به این ترتیب در زمستان ۱.۲ درصد و ۰.۶ درصد از تعداد شاغلان مرد و زن کاسته شده است.

با توجه به اینکه در زمستان سال ۱۴۰۳ شاغلان در بخش صنعت ۸ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۱۸ نفر بودند و زمستان ۱۴۰۴، ۲۱۸ هزار و ۱۰۸ نفر (یک درصد) از آنها کم شده، به نظر می‌رسد قطع برق و گاز واحدهای صنعتی و نوسانات اقتصاد کشور منجر به تعدیل نیرو در واحدهای شده و در نهایت تعداد شاغلان در بخش صنعت را با افت مواجه کرده است.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که صنایع خرد نقش قابل‌توجهی در اشتغال مستقیم صنعتی دارند و کاهش اشتغال این صنایع به کاهش کل اشتغال صنعت دامن می‌زند؛ بنابراین دولت به صورت جدی باید برای این بخش برنامه ریزی کند.

وضعیت اشتغال صنعتی طی ۹ سال گذشته

بر اساس این گزارش، بررسی وضعیت سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل کشور طی بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۴۰۴ نشان می‌دهد که کمترین رقم مربوط به سال ۹۵ با ۳۱.۹ درصد و بیشترین رقم نیز مربوط به پاییز سال ۱۴۰ با ۳۴.۷ درصد بوده است.

بر این مبنا سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل در سال ۹۵ حدود ۳۱.۹ درصد بوده که در سال ۹۶ با اندکی رشد به ۳۲ درصد رسید و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز در همین نرخ باقی ماند

از ابتدای سال ۹۹ نیز که همزمان با شیوع ویروس کرونا شد و به تبعیت از آن بخش خدمات دچار صدمات زیادی شد، نقش این بخش از بازار کار کشور کاهش و در نتیجه سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل کشور افزایش یافت و به ۳۳.۳ درصد رسید و جای بخش خدمات را پر کرد.

این روند تا پاییز سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و این سهم به ۳۴.۷ درصد هم رسید، این عدد بالاترین سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل در چند سال گذشته محسوب می‌شد.

پس از پاییز سال ۱۴۰۰ این سهم رو به کاهش بود و در سال ۱۴۰۱ به ۳۳.۶ درصد رسید، اما مجدد در سال ۱۴۰۲ روند افزایشی شد و به ۳۴.۹ درصد رسید.

در ادامه نیز در سال ۱۴۰۳ به ۳۳.۵ درصد و نهایتا در سال ۱۴۰۴ به ۳۲.۵ درصد رسید که تقریبا به سطح سال ۱۳۹۸ بازگشته است.