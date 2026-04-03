نقش دو بازیکن در شکست تیم ملی فوتبال/ حضور ۳ بازیکن ۳۷ ساله خوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی برای حضور در جام جهانی اکنون در شهر آنتالیا ترکیه حضور دارد و شاگردان امیر قلعه‌نویی در اولین بازی خود در روی نیجریه قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود حریف خاتمه یافت تا ملی پوشان کشورمان سال جدید را با شکست آغاز کنند و حالا این فرصت را دارند تا امروز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ مقابل کاستاریکا به پیروزی دست یابند.

امیرحسین اصلانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد بازیکنان ایران در مقابل نیجریه اظهار داشت: بازیکنان ایران تمرکز کافی نداشتند و این موضوع هم مربوط به اتفاقاتی است که اخیرا در کشورمان رخ داده است و نباید انتظار آمادگی ۱۰۰ درصدی از شاگردان قلعه نویی داشته باشیم. این بازی ها کمک می کند تا آمادگی بازیکنان افزایش یابد.

او ادامه داد: نیجریه تیم طراز اول در قاره آفریقا محسوب نمی‌شود و شکست مقابل این تیم نتیجه بسیار بدی است. ما باید از این بازی درس بگیریم و نقاط ضعف خودمان را برطرف کنیم. دو گلی که دریافت کردیم روی اشتباه محمدحسین کنعانی زادگان و علی نعمتی دو بازیکن خط دفاعی دریافت کردیم. البته که نیجریه فرصت‌های دیگری هم برای گلزنی داشت.

کارشناس فوتبال با انتقاد از میانگین سنی بازیکنان تیم ملی گفت: سه بازیکن کنونی ما حدود ۳۷ سال سن دارند و این موضوع اصلا خوب نیست. ما در بازی با نیجریه حتی در ارسال توپ ها از جناحین هم مشکل داشتیم و تنها روی یک سانتر و روی هوش طارمی موفق شدیم به گل دست یابیم. با توجه به درخشش احسان حاج صفی حق او بود که به تیم ملی دعوت شود و بازیکنانی به مانند او در لیگ برتر نداریم.

او افزود: با وجود اینکه سن حاج‌صفی بالا است اما او بسیار خوب توپ را حمل می کند و می تواند از جناح چپ روی دروازه حریف ارسال کند. او در کنار رامین رضاییان و صالح حردانی می تواند سرعت دو بال چپ و راست ایران را بهبود ببخشند. ما در خط هجومی بازیکنانی مانند شهریار مغانلو، امیرحسین حسین‌زاده، مهدی قایدی و مهدی طارمی را در اختیار داریم اما این بازیکنان نیاز به پاس های خوب دارند و سامان قدوس در ترکیب تیم ملی تنهاست و علیرضا جهانبخش در حد و اندازه تیم ملی نیست.

اصلانیان خاطرنشان کرد: تیم ملی نیاز به هماهنگی بیشتر دارد البته که اکنون ذهن بازیکنان درگیر جنگ است اما کادرفنی باید چاره ای در این خصوص بیاندیشد. انشاالله که شرایط طوری رقم خواهد خورد که بازیکنان با آمادگی کافی و تمرکز بالا راهی حام جهانی خواهند شد و ما می توانیم شاهد درخشش تیم ملی باشیم.

کارشناس فوتبال کشورمان در رابطه با عملکرد شاگردان قلعه نویی مقابل کاستاریکا گفت: کاستاریکا نشان داد که تیم قدرتمندی نیست و فشار زیادی روی دروازه ما ایجاد نشد. مبانین سنی حریف زیر ۳۰ سال بود و هنوز بازیکنان ایم نیم جا نیفتاده اند. بازی کاملا یک‌طرفه بود و در طول ۹۰ دقیقه حتی یک توپ هم سمت دروازه ما نیامد. ما در این بازی انواع و اقسام تاکتیک ها را به کار گرفتیم و از این لحاظ به اهدافمان رسیدیم.

او ادامه داد: سرمربی تیم ملی نشان داد که در این بازی نفراتی که در دیدار با نیجریه پُر اشتباه بودند جایی در ترکیب نداشتند. در این بازی بازیکنانی ذخیره زیادی به کار گرفته شدند از جمله امیرحسین محمودی بازیکن جوان پرسپولیس که جای امیدواری دارد تا میانگین سنی تیم ملی کاهش یابد.