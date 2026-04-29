به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر را با صدرنشینی پشت سر می‌گذارد که هم‌زمان با توقف موقت مسابقات، این باشگاه با مجموعه‌ای از چالش‌های مدیریتی، حقوقی و نقل‌وانتقالاتی مواجه شده است؛ چالش‌هایی که می‌تواند مسیر آبی‌پوشان را در ادامه فصل تحت تأثیر قرار دهد.

صدر جدول با ۴۱ امتیاز؛ استقلال در جایگاه نخست

استقلال با انجام ۲۳ مسابقه و کسب ۴۱ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد و از نظر امتیازی وضعیت مناسبی را تجربه می‌کند. با این حال، توقف موقت رقابت‌ها در مقطع فعلی، باعث شده تمرکز اصلی باشگاه به مسائل خارج از زمین مسابقه معطوف شود؛ جایی که بحران نقل‌وانتقالات و وضعیت قراردادها، به دغدغه اصلی کادر مدیریتی تبدیل شده است.

پنجره بسته نقل‌وانتقالاتی؛ مانع جدی در تقویت تیم

یکی از مهم‌ترین مشکلات استقلال در شرایط کنونی، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی است؛ موضوعی که عملاً امکان جذب بازیکن جدید را از این باشگاه سلب کرده و دست کادر فنی را برای ترمیم نقاط ضعف ترکیب تیم بسته است. این مسئله در شرایطی رخ داده که استقلال در صورت از سرگیری لیگ و همچنین احتمال حضور در رقابت‌های آسیایی، نیاز مبرمی به افزایش عمق ترکیب دارد.

وضعیت نامشخص ۷ بازیکن داخلی؛ پایان قراردادها در راه است

در بخش داخلی، چند بازیکن کلیدی استقلال در آستانه پایان قرارداد قرار دارند. بر این اساس، آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی، آرمین سهرابیان، عارف غلامی، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، علیرضا کوشکی و محمدحسین اسلامی از جمله بازیکنانی هستند که تا پایان فصل جاری با استقلال قرارداد دارند و هنوز مذاکرات رسمی برای تمدید قرارداد آن‌ها نهایی نشده است.

این وضعیت باعث شده آینده بخشی از ستون‌های اصلی تیم در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و نگرانی‌هایی در خصوص حفظ ساختار فعلی تیم به وجود آید.

وضعیت خارجی‌ها؛ از قرارداد رسمی تا احتمال جدایی

در بخش بازیکنان خارجی، به جز آنتونیو آدان، سایر بازیکنان خارجی استقلال همچنان دارای قرارداد با این باشگاه هستند. با این حال، شرایط اخیر و اتفاقات جاری در کشور باعث شده احتمال جدایی برخی از آن‌ها نیز مطرح شود.

در این میان نام‌هایی چون منیر الحدادی، یاسر آسانی، رستم آشورماتوف، جلال‌الدین ماشاریپوف، داکنز نازون، موسی جنپو و جوئل کوجو در فهرست بازیکنانی قرار دارند که امکان جدایی‌شان وجود دارد؛ موضوعی که در صورت تحقق، می‌تواند به شکل قابل توجهی ساختار فنی استقلال را دستخوش تغییر کند و حتی به افزایش خروجی بازیکنان منجر شود.

نگرانی از ترافیک خروجی و ریسک از دست رفتن اسکلت تیم

مجموعه این شرایط باعث شده مدیران باشگاه استقلال با سناریوی جدی خروج هم‌زمان چند بازیکن مواجه شوند؛ سناریویی که در صورت وقوع، می‌تواند تیم را در آستانه فصل آینده یا ادامه رقابت‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه کند.

از همین رو، نگرانی اصلی در سطح مدیریت باشگاه، جلوگیری از «ریزش گسترده بازیکنان» و حفظ تعادل در ترکیب فعلی است؛ به‌ویژه در پستی که استقلال با ترافیک بازی و فشار مسابقات مواجه خواهد شد.

اولویت مدیریت؛ حفظ تیم برای رقابت‌های داخلی و آسیایی

با توجه به احتمال حضور استقلال در رقابت‌های آسیایی فصل جاری، مدیران باشگاه در حال بررسی راهکارهایی برای حفظ بخش عمده‌ای از بازیکنان فعلی هستند. هدف اصلی، جلوگیری از کاهش کیفیت فنی و حفظ انسجام تیمی است تا آبی‌پوشان در ادامه مسیر دچار کمبود مهره و افت عملکرد نشوند.

در مجموع، استقلال در حالی صدرنشین لیگ برتر است که هم‌زمان با مشکلات حقوقی، نقل‌وانتقالاتی و ابهام در وضعیت قرارداد چند بازیکن کلیدی، یکی از حساس‌ترین مقاطع مدیریتی خود در سال‌های اخیر را تجربه می‌کند؛ مقطعی که تصمیم‌های مدیریتی در آن می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آینده این باشگاه باشد.