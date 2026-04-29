قول مدیریت به بازیکنان خارجی؛ پرداخت نقدی مطالبات در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تأخیر در پرداخت مطالبات برخی بازیکنان خارجی تیم فوتبال استقلال، مدیران این باشگاه توضیحاتی را در این خصوص ارائه داده و به بازیکنان اطمینان داده‌اند که هیچ‌گونه نگرانی از بابت دریافت حقوق خود نداشته باشند.

بر اساس پیگیری‌ها، مسئولان باشگاه استقلال در گفتگو با بازیکنان خارجی تیم اعلام کرده‌اند که مبالغ مربوط به قرارداد آن‌ها به‌طور کامل تأمین شده و آماده پرداخت است، اما به دلیل بروز مشکلات فنی در شبکه‌های ارتباطی و اختلال در دسترسی به سیستم‌های بانکی بین‌المللی، فرآیند انتقال وجه با تأخیر مواجه شده است.

در همین راستا به بازیکنان توضیح داده شده که این موضوع کاملاً خارج از اراده باشگاه بوده و به دلیل قطعی‌های مقطعی در اینترنت و محدودیت‌های مربوط به شبکه جهانی بانکی، امکان واریز به‌موقع فراهم نشده است.

مدیران استقلال همچنین به بازیکنان خارجی تیم اطمینان داده‌اند که به محض بازگشت به تهران و آغاز مجدد تمرینات پیش‌فصل، تمامی مطالبات آن‌ها به‌صورت کامل و نقدی پرداخت خواهد شد تا هیچ‌گونه دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشند.

بر این اساس، باشگاه استقلال تأکید کرده است که روند آماده‌سازی تیم بدون مشکل ادامه دارد و موضوع مالی بازیکنان در اولویت رسیدگی قرار گرفته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تسویه خواهد شد.