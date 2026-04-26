اعضای تیم ملی فوتبال با «جانباز بزرگ ایران» دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسین محمدی جانباز جنگ تحمیلی سوم که با اهدای دو دست و دو پای خود به ایران به نمادی از «عرق و تعصب» جوانان ایرانی به این مرز و بوم تبدیل شده، امروز دربیمارستان پذیرای اعضای تیم ملی فوتبال ایران بود.

مهدی محمدنبی، امیر قلعه‌نویی، احسان حاج صفی، شجاع خلیل‌زاده، علیرضا بیرانوند، روزبه چشمی، رامین رضاییان، حسین کنعانی و مهدی ترابی با حضور در بیمارستان از این جانباز غیور و وطن‌پرست ایران در فضایی احساسی عیادت کردند.

در این دیدار صمیمی پدر، همسر و نوزاد جانباز محمدی نیز حضور داشتند.

مهدی محمد نبی مدیر تیم ملی فوتبال ایران در ابتدا با بیان اینکه شما الگوی همه ما هستید اظهار کرد: ان‌شاءالله این توفیق را پیدا کنیم که کنار شما باشیم. ایثاری که کردید بزرگ و بین‌نظیر بود و در همه جا به ویژه در تیم ملی ذکر و خیر شما و ایثاری که کردید، هست. وظیفه داشتیم برای دست‌بوسی خدمت شما برسیم و امروز این افتخار نصیب مجموعه تیم ملی فوتبال ایران شد.

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی نیز با اشاره به رشادت جانباز محمدی اظهار کرد: به واقع نمی‌توانم کلمه‌ای پیدا کنم که حق مطلب را درباره رشادت، پهلوانی، معرفت و عرق شما به مملکت ادا کند. «خاک وطن» یکی از دو ناموس اصلی یک کشور است و شما و امثال شما به عنوان «سرداران تاریخ» از این ناموس به خوبی دفاع کردید.

وی با بیان اینکه با بغضی که دارم چه بگویم که این فداکاری شما را نشان دهد گفت: با فداکاری‌تان و از خودگذشتگی‌تان از تمامیت ارضی کشور دفاع کردید و به واقع شما «پهلوان و سردار» هستید. وظیفه‌مان بود که خدمت شما بیاییم و به ملت ایران و به خانواده بزرگ محمدی بخاطر تربیت چنین سرداری تبریک بگوییم و ان‌شاءالله با کمک خدا و اهل بیت بتوانیم یک درصد از کاری که کردید، انجام دهیم و شرمنده ملت ایران نشویم.

پس از پایان صحبتهای مدیر و سرمربی تیم ملی، جانباز محمدی نیز ضمن قدردانی از حضور اعضای تیم ملی فوتبال ایران در بیمارستان، برای تیم ایران در جام جهانی آرزوی موفقیت کرد.

در پایان این دیدار صمیمی پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال ایران به جانباز حسین محمدی اهدا شد.