بازیکنان خط دفاعی تیم ملی تمرکز ندارند/ ترامپ با دُم شیر بازی نکند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران با هدایت امیر قلعه‌نویی در آخرین فیفادی خود پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ در تعطیلات فروردین ۱۴۰۵ به ترتیب رو در روی تیم های ملی نیجریه و کاستاریکا قرار گرفت که به تریب یک شکست و یک پیروزی پُر گل برای ملی پوشان کشورمان به دست آمد.

سید حسین سیدصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد ملی پوشان کشورمان اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در کشورمان رخ داده حضور تیم ملی در اردوی ترکیه فکر خوبی بود و عملکرد ملی پوشان و مخصوصا بازیکنان لیگ برتری که مدتی از فضای بازی کردن به دور بوده اند را می توان قابل قبول دانست و به آنها نمره قبولی داد.

او ادامه داد: خیلی از مربیان در فوتبال سبک و سیاق و تاکتیک خاص خود را دارند و برخی از مربیان می توانند چند سیستم را در تیم خود پیاده سازی کنند. در بازی با نیجریه سیستم سه دفاعه را در تیم ملی شاهد بودیم که خیلی کمتر چنین سیستمی را در تیم ملی دیده بودیم. با توجه به شرایط موجود بازیکنان خوبی در این سیستم کنار هم قرار نگرفتند و عدم تمرکز در آنها مشهود بود و نتوانستند پوشش خوبی دهند.

کارشناس فوتبال افزود: همچنین این نفرات جامپینگ و قطع توپ های خوبی نداشتند. با توجه به سیستم به کار گرفته شده در بازی نیجریه، تیم حریف در ابتدای هر دو نیمه توانست عملکرد بسیار خوبی داشته باشد و بازی را در دست گرفتند هرچند که در نیمه دوم و با آمدن نفرات جدید به ترکیب تیم ملی از جمله رامین رضاییان، علیرضا جهانبخش و شهریار مغانلو کیفیت بازی ما هم بهتر شود. البته نباید از این موضوع به سادگی عبور کنیم که نبود سعید عزت اللهی در میانه های زمین به شدت حس می شد.

سیدصالحی با تمجید از بازیکنان هجومی تیم ملی گفت: خوشبختانه در فاز هجومی تیم ملی بازیکنان خوبی دارد. محبی، قائدی، طارمی، قلی زاده و حتی جهانبخش فوق‌العاده هستند اما باید همچنان در ساختار دفاعی تمرکز بیشتری شود و در نیمه دوم دیدار با نیجریه عملکرد بهتری از ایران شاهد بودیم.

مربی تیم فوتبال امید در خصوص عملکرد شاگردان امیر قلعه‌نویی در دیدار با کاستاریکا توضیح داد: در این بازی سیستم به نسبت دیدار با نیجریه تغییر کرد و چهار دفاعه بازی کردیم. بازیکنانی که در دو سمت چپ و راست خط دفاعی به کار گرفته شدند، فوق‌العاده بودند. دانیال اسماعیلی‌فر یکی از بازیکنان خوب خط دفاعی ایران در چند سال اخیر بوده است و اگر نمایشی که در تیم تراکتور از او شاهد باشیم را در تیم ملی بتواند به نمایش بگذارد، می تواند سطح تیم ملی را بالا ببرد.

او افزود: امیرحسین حسین‌زاده یک بازیکن آینده دار است که در دو فصل اخیر عملکرد بسیار خوبی داشته و در دیدار با کاستاریکا هم مثل همیشه عالی بود. سامان قدوس و امیرمحمد رزاقی‌نیا هم توانستند بسیار خوب توپ را در میانه زمین کنترل و به گردش درآوردند. تیم کاستاریکا فوق‌العاده نبود اما فراموش نکنیم که عنوان قهرمانی در کونکاکاف را یدک می کشد.

سید صالحی تصریح کرد: بازیکنان ما بسیار منسجم بازی کردند و هماهنگی زیادی از بازیکنان را دیدیم و امیدوارم با توجه به شرایط موجود، تیم ملی بتواند آمادگی خوبی در جام جهانی داشته باشد.

این کارشناس فوتبال در رابطه با یاوه گویی رئیس جمهور آمریکا که گفته ایران به دوران حجر باز خواهد گشت نیز گفت: ایرانیان در عصر حجر حیوانات وحشی را رام می‌کردند. بد نیست برگردیم به عصر حجر تا حیوانات آمریکایی را رام کنیم. باید بگویم «با دُم شیر بازی نکن ترامپ بچه کُش» این کشور قدمت چندین هزار ساله دارد و این جنگ ها باعث اتحاد بیشتر مردم خواهد شد.