۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

شفاف‌سازی فرایند تخصیص ارز مواد اولیه دارویی

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از اقدامات سازنده در جهت ساماندهی و شفاف‌سازی فرآیندهای تخصیص ارز در زنجیره تأمین مواد اولیه دارویی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی با اشاره به ظرفیت‌های بالا برای ارتقای کارایی در نظام سلامت، گفت: بازنگری هوشمند در سیاست‌های پوشش بیمه‌ای و هدایت حمایت‌ها به سمت داروهای ژنریک و ضروری، نه تنها بار مالی بیماران خاص را کاهش می‌دهد، بلکه مسیر را برای پایداری منابع و گسترش عدالت در درمان هموار می‌سازد. در این راستا، برنامه‌ریزی برای ترمیم مابه‌التفاوت هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات برای بیماران تالاسمی و سایر گروه‌های نیازمند، در دستور کار جدی قرار دارد.

وی با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه فرآورده‌های درمانی، افزود: با بازتعریف تعرفه‌های خدمات بالینی و ترویج الگوهای درمانی مبتنی بر نیاز واقعی، می‌توان از ظرفیت مصرف ماهیانه ۲۳ میلیون واحد سرُم، در مسیر کاهش هزینه‌های غیرضروری و آزادسازی بودجه برای تقویت دسترسی به داروهای حیاتی بهره برد. این اقدامات، گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت مراقبت‌های بیمارستانی و مدیریت کارآمد منابع است.

عبداللهی‌اصل، مشارکت متخصصان اقتصاد سلامت در تدوین راهنماهای بالینی را فرصتی ارزشمند برای افزایش دقت و کارایی ارزیابی‌ها دانست و تصریح کرد: هم‌افزایی میان نهادهای علمی و سیاست‌گذار، امکان پوشش هدفمند و پایدار داروهای نوین را در چارچوب استانداردهای بین‌المللی فراهم می‌کند و ضمن حفظ پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای، کیفیت خدمات درمانی را ارتقا خواهد داد.

وی همچنین از اقدامات سازنده در جهت ساماندهی و شفاف‌سازی فرآیندهای تخصیص ارز در زنجیره تأمین مواد اولیه دارویی خبر داد و افزود: با تقویت همکاری میان صنایع بالادستی پتروشیمی و تولیدکنندگان دارو، زمینه‌های لازم برای خودکفایی در تأمین حلال‌های پایه و مواد اولیه استراتژیک مانند پلی‌پروپیلن بیش از پیش فراهم شده است. این هم‌افزایی، ضمن کاهش وابستگی به واردات، پتانسیل جهش تولید و تقویت رقابت‌پذیری صنعت دارو را افزایش می‌دهد.

مدیرکل دارو گفت: ذخایر استراتژیک داروهای حیاتی کشور تحت پایش دقیق و لحظه‌ای قرار دارد و با فعال‌سازی سازوکارهای پیش‌بینی تقاضا و تسهیل فرآیندهای لجستیکی، ظرفیت لازم برای مدیریت پایدار زنجیره تأمین در کوتاه‌مدت و بلندمدت فراهم است. این شرایط، انگیزه‌ای مضاعف برای تسریع در اجرای برنامه‌های اصلاحی و نهادینه‌سازی نظام پایش هوشمند دارویی در سطح ملی ایجاد کرده است.

عبداللهی‌اصل در پایان، شفافیت اطلاعاتی، مشارکت فعال ذی نفعان و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های معتبر را کلیدواژه‌های اصلی تحول در نظام دارویی کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با همراهی جامعه پزشکی، بیمه‌گران، صنعت دارو و مردم آگاه، شاهد ارتقای مستمر دسترسی عادلانه به درمان، افزایش کیفیت خدمات و تحکیم پایداری مالی در نظام سلامت ایران باشیم.

کد مطلب 6812557
حبیب احسنی پور

