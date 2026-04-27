به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی با اشاره به ظرفیتهای بالا برای ارتقای کارایی در نظام سلامت، گفت: بازنگری هوشمند در سیاستهای پوشش بیمهای و هدایت حمایتها به سمت داروهای ژنریک و ضروری، نه تنها بار مالی بیماران خاص را کاهش میدهد، بلکه مسیر را برای پایداری منابع و گسترش عدالت در درمان هموار میسازد. در این راستا، برنامهریزی برای ترمیم مابهالتفاوت هزینهها و افزایش کیفیت خدمات برای بیماران تالاسمی و سایر گروههای نیازمند، در دستور کار جدی قرار دارد.
وی با تأکید بر نقش فرهنگسازی در مصرف بهینه فرآوردههای درمانی، افزود: با بازتعریف تعرفههای خدمات بالینی و ترویج الگوهای درمانی مبتنی بر نیاز واقعی، میتوان از ظرفیت مصرف ماهیانه ۲۳ میلیون واحد سرُم، در مسیر کاهش هزینههای غیرضروری و آزادسازی بودجه برای تقویت دسترسی به داروهای حیاتی بهره برد. این اقدامات، گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت مراقبتهای بیمارستانی و مدیریت کارآمد منابع است.
عبداللهیاصل، مشارکت متخصصان اقتصاد سلامت در تدوین راهنماهای بالینی را فرصتی ارزشمند برای افزایش دقت و کارایی ارزیابیها دانست و تصریح کرد: همافزایی میان نهادهای علمی و سیاستگذار، امکان پوشش هدفمند و پایدار داروهای نوین را در چارچوب استانداردهای بینالمللی فراهم میکند و ضمن حفظ پایداری مالی صندوقهای بیمهای، کیفیت خدمات درمانی را ارتقا خواهد داد.
وی همچنین از اقدامات سازنده در جهت ساماندهی و شفافسازی فرآیندهای تخصیص ارز در زنجیره تأمین مواد اولیه دارویی خبر داد و افزود: با تقویت همکاری میان صنایع بالادستی پتروشیمی و تولیدکنندگان دارو، زمینههای لازم برای خودکفایی در تأمین حلالهای پایه و مواد اولیه استراتژیک مانند پلیپروپیلن بیش از پیش فراهم شده است. این همافزایی، ضمن کاهش وابستگی به واردات، پتانسیل جهش تولید و تقویت رقابتپذیری صنعت دارو را افزایش میدهد.
مدیرکل دارو گفت: ذخایر استراتژیک داروهای حیاتی کشور تحت پایش دقیق و لحظهای قرار دارد و با فعالسازی سازوکارهای پیشبینی تقاضا و تسهیل فرآیندهای لجستیکی، ظرفیت لازم برای مدیریت پایدار زنجیره تأمین در کوتاهمدت و بلندمدت فراهم است. این شرایط، انگیزهای مضاعف برای تسریع در اجرای برنامههای اصلاحی و نهادینهسازی نظام پایش هوشمند دارویی در سطح ملی ایجاد کرده است.
عبداللهیاصل در پایان، شفافیت اطلاعاتی، مشارکت فعال ذی نفعان و تصمیمگیری مبتنی بر دادههای معتبر را کلیدواژههای اصلی تحول در نظام دارویی کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با همراهی جامعه پزشکی، بیمهگران، صنعت دارو و مردم آگاه، شاهد ارتقای مستمر دسترسی عادلانه به درمان، افزایش کیفیت خدمات و تحکیم پایداری مالی در نظام سلامت ایران باشیم.
