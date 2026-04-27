به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی هلال احمر استان سمنان از اجرای ۴۰ پروژه محرومیت زدایی طی سال گذشته در استان خبر داد و بیان کرد: برای اجرای این طرح‌ها از ظرفیت بسیج نیروهای مردمی و خیران بهره گرفته شده است.

وی رویکرد این طرح‌ها را دسترسی عادلانه همه شهروندان استان از خدمات عنوان کرد و ادامه داد: ۱۸۵ داوطلب در ارائه برنامه‌های خدمات درمانی و زیربنایی در مناطق محروم استان سمنان حضور داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه این فعالیت ها برای سال جاری نیز همچنان در دست اجرا هستند، اضافه کرد: طی سال گذشته ۱۰ هزار و ۳۹۷ نفر از خدمات هلال احمر در مناطق محروم بهره مند شدند.

درخشان از اعزام هفت کاروان سلامت به مناطق مختلف استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: ۴۵ پزشک متخصص و عمومی داوطلب با حضور در این مناطق به مردم خدمات لازم را ارائه کردند.

وی با اشاره به اینکه ۶۵۴ نفر از خدمات پزشکی هلال احمر استفاده کردند، تصریح کرد: علاوه بر موارد فوق برای خانواده های نیازمند بسته معیشتی تهیه و بین آن ها توزیع شده است.