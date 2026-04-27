افزایش ۵۶ درصدی تولید برق تجدیدپذیر در کشور

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون) تولید برق نیروگاههای خورشیدی کشور در سال ۱۴۰۴ به ۲۴۶۳ گیگاواتساعت رسید و نسبت به تولید ۱۱۰۵ گیگاواتساعت در سال ۱۴۰۳ بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد.
این روند بیانگر توسعه بهرهبرداری از ظرفیتهای انرژی خورشیدی در کشور است و نشان میدهد سهم این منبع در سبد تولید برق در حال افزایش است.
همچنین تولید برق نیروگاههای بادی از ۹۸۹ گیگاواتساعت در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۲۰ گیگاواتساعت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
در مجموع تولید برق نیروگاههای تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۴ با رشد ۵۶ درصدی نسبت به سال قبل از ۲۴۲۲ گیگاواتساعت به ۳۷۷۷ گیگاواتساعت رسید.
توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در شرایطی دنبال میشود که این منابع علاوه بر کمک به تأمین برق پایدار در زمان اوج مصرف و دوره خشکسالی، در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و بهبود شاخصهای زیستمحیطی نقش مهمی ایفا میکند.
بر اساس این گزارش مقایسه انجامشده بر پایه دادههای قابل مشاهده است و آمار سامانههای خورشیدی انشعابی یا پشتبامی در آن محاسبه نشده است.
همچنین با وجود سهم قابل توجه نیروگاههای برقآبی بزرگ در تولید انرژی پاک، آمار این نیروگاهها در این محاسبات لحاظ نشده است.
ادامه این روند میتواند جایگاه ایران را در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در منطقه تقویت کند و زمینه افزایش تابآوری شبکه برق کشور، توسعه بازار برق و رشد صادرات انرژی را فراهم کند.
