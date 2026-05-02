اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طبق قانون اصلاحی پیش فروش ساختمان، هر قرارداد پیش فروش یا مشارکت در ساخت تنها با استفاده از شناسه یکتای دستور نقشه قابل ثبت رسمی است. این اقدام سازمان ثبت، ضمن شفاف‌سازی معاملات، امنیت حقوق خریداران و مالکان را تضمین می‌کند.

پیش فروش و مشارکت در ساخت چیست؟

پیش فروش ساختمان به معنای فروش واحدهای ساختمانی قبل از تکمیل ساخت یا قبل از پایان عملیات ساختمان‌سازی است و در واقع تعهد فروشنده برای تحویل ساختمان به خریدار در زمان مشخص تلقی می‌شود.

همچنین، مشارکت در ساخت زمانی ایجاد می‌شود که مالک زمین با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای احداث بنا در زمین خود توافق کند و بخشی از واحدها یا منافع پروژه به طرف دیگر تعلق گیرد.

الزام شناسه یکتا برای ثبت رسمی

به گفته اعظم قویدل، بر اساس ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است برای هر واحد دارای دستور نقشه، شناسه یکتا صادر کند. تنها با این شناسه، امکان تنظیم سند رسمی و اعمال حقوق قانونی قراردادهای پیش فروش یا مشارکت در ساخت وجود دارد.

وی افزود: هر نوع قرارداد یا انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور بدون استفاده از شناسه یکتا، پیش فروش ساختمان محسوب نمی‌شود و امکان ثبت رسمی آن فراهم نیست.

مزایای ثبت رسمی با شناسه یکتا

سخنگوی سازمان ثبت تاکید کرد که استفاده از شناسه یکتا باعث می‌شود:

معاملات شفاف و قانونی انجام شود.

حقوق خریداران و مالکان در قراردادهای پیش فروش و مشارکت در ساخت تضمین شود.

هر واحد ساختمانی دارای شناسه مستقل و منحصر به فرد برای ثبت اسناد باشد.

این اقدام به کاهش مشکلات حقوقی، سوءاستفاده‌های احتمالی و ابهامات در معاملات پیش فروش و مشارکت در ساخت کمک می‌کند و امکان نظارت دقیق و یکپارچه بر پروژه‌ها را فراهم می‌سازد.