میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت حضور دانش‌آموزان در برنامه‌های دینی، اظهار کرد: برخلاف برخی دیدگاه‌ها، استقبال دانش‌آموزان از فعالیت‌های مذهبی همچنان قابل توجه است؛ به‌گونه‌ای که در مراسم اعتکاف، بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند و در مناسبت‌های مذهبی نیز حضور آنان پررنگ و محسوس است.

وی افزود: با این حال، وظیفه ما این است که زمینه حضور حداکثری دانش‌آموزان در فضای قرآن و نماز را فراهم کنیم. یکی از مهم‌ترین راهکارها در این مسیر، جذاب‌سازی برنامه‌ها و تطبیق آن‌ها با نیازها و ذائقه نسل جدید است، چرا که شیوه‌های سنتی دهه‌های گذشته دیگر پاسخگوی مخاطب امروز نیست.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز با اشاره به برنامه‌های جدید این حوزه گفت: تولید و توسعه اپلیکیشن‌های قرآنی، برگزاری فعالیت‌های گروهی، استفاده از روش‌های تعاملی و ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان از جمله اقداماتی است که برای افزایش مشارکت آنان در دستور کار قرار دارد. همچنین تلاش شده است تا با گسترش دامنه فعالیت‌های قرآنی و نماز، زمینه حضور بیشتر دانش‌آموزان در این عرصه فراهم شود.

وی در ادامه به وضعیت برگزاری نماز جماعت در مدارس کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده، حدود ۶۷ هزار مدرسه اطلاعات مربوط به نماز جماعت خود را در سامانه ثبت کرده‌اند که از این تعداد، ۲۸ هزار مدرسه دارای امام جماعت روحانی هستند. در سایر مدارس نیز نماز جماعت با حضور فرهنگیان، دانش‌آموزان یا اولیای آنان برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: این آمار به معنای عدم برگزاری نماز در سایر مدارس نیست، بلکه برخی مدارس هنوز اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند. هدف اصلی، فراهم‌سازی شرایط اقامه نماز در مدارس است، نه صرفاً تعداد شرکت‌کنندگان.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز با اشاره به وضعیت استان تهران اظهار داشت: بیش از ۸۳ درصد مدارس تهران شرایط لازم برای برگزاری نماز را فراهم کرده‌اند و این استان در زمره سه استان برتر کشور در این حوزه قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ نماز و قرآن در مدارس، علاوه بر آثار معنوی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روانی دانش‌آموزان ایفا کند.