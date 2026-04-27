تردد موتورسیکلت در مسجد جامع اصفهان ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فنی ـ کارشناسی پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان ظهر دوشنبه با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و جمعی از کارشناسان و مسئولان مرتبط برگزار شد.
امیر کرمزاده، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، در حاشیه این نشست با اشاره به مصوبات کمیته فنی پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اظهار کرد: در پی اعتراضهای مکرر مردمی نسبت به تردد موتورسیکلت در فضای داخلی این مجموعه تاریخی و همچنین با حمایت دادستان اصفهان، ورود و تردد موتورسیکلت در محدوده مسجد جامع عتیق بهطور کامل ممنوع شده است.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از این اثر ثبت جهانی، افزود: حضور موتورسیکلتها در فضای داخلی مسجد، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان و گردشگران، میتوانست به ساختار تاریخی و ارزشهای فرهنگی این مجموعه آسیب وارد کند، از اینرو اجرای این ممنوعیت در اولویت قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: اجرای این تصمیم با همکاری مدیریت ناحیه ویژه تاریخی شهرداری اصفهان و شهرداری منطقه ۳ انجام شده و هماهنگیهای لازم برای نظارت و کنترل تردد در این محدوده صورت گرفته است.
کرمزاده همچنین با اشاره به دغدغههای مطرحشده درباره شرایط اضطراری تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، در مواقع بحرانی و در صورت بروز حادثه، تمهیدات لازم برای استقرار و تردد نیروهای امدادی از جمله اورژانس و آتشنشانی در محوطه مسجد جامع عتیق پیشبینی شده و هیچ خللی در ارائه خدمات امدادی ایجاد نخواهد شد.
مسجد جامع عتیق اصفهان بهعنوان یکی از کهنترین و ارزشمندترین بناهای تاریخی ایران، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و حفاظت از حریم و اصالت آن، همواره از مطالبات جدی شهروندان و دوستداران میراث فرهنگی بوده است.
