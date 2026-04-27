۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

فردا رگبار بهاری همه استان اصفهان را در برمی‌گیرد

اصفهان - رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان اصفهان گفت: فردا رگبار بهاری در اکثر مناطق استان اصفهان می‌بارد و روز چهارشنبه تندباد استان را فرامی‌گیرد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: بررسی این نقشه‌ها بیانگر تداوم فعالیت سامانه ناپایدار در سطح استان از امروز تا اواخر هفته است.

وی ادامه داد: بر این اساس به تناوب شاهد افزایش ابر وزش باد شدید و تندباد لحظه‌ای و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق و در مناطق مستعد گرگ انتظار می‌رود.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای استان اصفهان اضافه کرد: برای فردا در بیشتر مناطق استان رگبار بهاری انتظار می‌رود مچنین شدت وزش باد در روز چهارشنبه در سطح استان افزایش می‌یابد و سبب وقوع طوفان و خیزش گرد و خاک محلی در نقاط مستعد خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا هشدار هواشناسی سطح زرد در خصوص مخاطرات ناپایداری‌ها صادر شده است.

امینی با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت، تصریح کرد: در این بازه زمانی ویین میاندشت با دمای ۳ درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین و خور و بیابانک و کاشان با دمای ۳۱ درجه سانتیگراد بالای صفر به عنوان گرمترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت آینده پیش بینی شده است.

کد مطلب 6812827

