به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری ظهر دوشنبه در جلسه استانی هماهنگی اجرای باشکوه رزمایش «جان‌فدا برای ایران امام رضایی (ع)» در استانداری سمنان با گرامیداشت دهه کرامت و میلاد حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، گفت: این ایام فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه معنوی و انسجام ملی در کشور است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و تفاوت جنگ‌های اخیر با سایر جنگ‌های دنیا افزود: آنچه معادلات دشمنان را بر هم زده، وجود ارکان و اصولی است که در کشور ما شکل گرفته و موجب اقتدار جمهوری اسلامی شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان افزود: ایمان به وعده‌های الهی، رهبری و ولایت فقیه، نیروهای مسلح، دولت و دیپلماسی و از همه مهم‌تر حضور مردم، از ارکان اصلی قدرت کشور هستند که در کنار هم، مسیر موفقیت را هموار کرده‌اند.

آقابراری با تأکید بر نقش مردم در این ساختار گفت: مردم مهم‌ترین رکن این منظومه هستند و پویش «جان‌فدا» نماد همین حضور و آمادگی عمومی است؛ به‌طوری که تاکنون بیش از ۳۰ میلیون نفر در این پویش ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت عظیم مردمی کشور است.

وی افزود: رزمایش جان‌فدا فرصتی برای نمایش این ظرفیت به جهانیان است تا مشخص شود ملت ایران در دفاع از کشور خود، آمادگی همه‌جانبه دارد و این پیام روشنی برای دشمنان خواهد بود.

معاون استاندار سمنان با اشاره به برگزاری این رزمایش تصریح کرد: این برنامه روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت، همزمان با سراسر کشور، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در هشت شهرستان استان سمنان برگزار خواهد شد و هماهنگی‌های لازم در سطح استان و شهرستان‌ها انجام شده است.

وی افزود: فرمانداران و فرماندهان سپاه در شهرستان‌ها، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اجرای مطلوب این رزمایش انجام داده‌اند و در مرکز استان نیز تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه آن پیش‌بینی شده است.