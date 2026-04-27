به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری ظهر دوشنبه در جلسه استانی هماهنگی اجرای باشکوه رزمایش «جانفدا برای ایران امام رضایی (ع)» در استانداری سمنان با گرامیداشت دهه کرامت و میلاد حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، گفت: این ایام فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه معنوی و انسجام ملی در کشور است.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور و تفاوت جنگهای اخیر با سایر جنگهای دنیا افزود: آنچه معادلات دشمنان را بر هم زده، وجود ارکان و اصولی است که در کشور ما شکل گرفته و موجب اقتدار جمهوری اسلامی شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان افزود: ایمان به وعدههای الهی، رهبری و ولایت فقیه، نیروهای مسلح، دولت و دیپلماسی و از همه مهمتر حضور مردم، از ارکان اصلی قدرت کشور هستند که در کنار هم، مسیر موفقیت را هموار کردهاند.
آقابراری با تأکید بر نقش مردم در این ساختار گفت: مردم مهمترین رکن این منظومه هستند و پویش «جانفدا» نماد همین حضور و آمادگی عمومی است؛ بهطوری که تاکنون بیش از ۳۰ میلیون نفر در این پویش ثبتنام کردهاند که نشاندهنده ظرفیت عظیم مردمی کشور است.
وی افزود: رزمایش جانفدا فرصتی برای نمایش این ظرفیت به جهانیان است تا مشخص شود ملت ایران در دفاع از کشور خود، آمادگی همهجانبه دارد و این پیام روشنی برای دشمنان خواهد بود.
معاون استاندار سمنان با اشاره به برگزاری این رزمایش تصریح کرد: این برنامه روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت، همزمان با سراسر کشور، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در هشت شهرستان استان سمنان برگزار خواهد شد و هماهنگیهای لازم در سطح استان و شهرستانها انجام شده است.
وی افزود: فرمانداران و فرماندهان سپاه در شهرستانها، برنامهریزیهای لازم را برای اجرای مطلوب این رزمایش انجام دادهاند و در مرکز استان نیز تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه آن پیشبینی شده است.
