۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

رزمایش «جان‌فدا» در سمنان برگزار می‌شود؛ مردم مهم‌ترین رکن قدرت کشور

سمنان- معاون سیاسی استاندار سمنان از برگزاری رزمایش «جان‌فدا برای ایران امام رضایی (ع)» همزمان با سراسر کشور، در این استان خبر داد و گفت: این رزمایش نماد حضور و آمادگی عمومی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری ظهر دوشنبه در جلسه استانی هماهنگی اجرای باشکوه رزمایش «جان‌فدا برای ایران امام رضایی (ع)» در استانداری سمنان با گرامیداشت دهه کرامت و میلاد حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، گفت: این ایام فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه معنوی و انسجام ملی در کشور است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و تفاوت جنگ‌های اخیر با سایر جنگ‌های دنیا افزود: آنچه معادلات دشمنان را بر هم زده، وجود ارکان و اصولی است که در کشور ما شکل گرفته و موجب اقتدار جمهوری اسلامی شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان افزود: ایمان به وعده‌های الهی، رهبری و ولایت فقیه، نیروهای مسلح، دولت و دیپلماسی و از همه مهم‌تر حضور مردم، از ارکان اصلی قدرت کشور هستند که در کنار هم، مسیر موفقیت را هموار کرده‌اند.

آقابراری با تأکید بر نقش مردم در این ساختار گفت: مردم مهم‌ترین رکن این منظومه هستند و پویش «جان‌فدا» نماد همین حضور و آمادگی عمومی است؛ به‌طوری که تاکنون بیش از ۳۰ میلیون نفر در این پویش ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت عظیم مردمی کشور است.

وی افزود: رزمایش جان‌فدا فرصتی برای نمایش این ظرفیت به جهانیان است تا مشخص شود ملت ایران در دفاع از کشور خود، آمادگی همه‌جانبه دارد و این پیام روشنی برای دشمنان خواهد بود.

معاون استاندار سمنان با اشاره به برگزاری این رزمایش تصریح کرد: این برنامه روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت، همزمان با سراسر کشور، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در هشت شهرستان استان سمنان برگزار خواهد شد و هماهنگی‌های لازم در سطح استان و شهرستان‌ها انجام شده است.

وی افزود: فرمانداران و فرماندهان سپاه در شهرستان‌ها، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اجرای مطلوب این رزمایش انجام داده‌اند و در مرکز استان نیز تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه آن پیش‌بینی شده است.

