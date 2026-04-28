۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

رزمایش جان فدا در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

یاسوج-فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری نمایش اقتدار ملی در روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت در همه شهرستان های استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی گفت: همایش عظیم اقتدار ملی و رزمایش سراسری «جان‌فدا برای ایران امام رضایی» از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه در خیابان جمهوری شهر یاسوج و هم زمان در مراکز سایر شهرستان ها، بخش ها و دهستان های استان برگزار می شود.

وی افزود: در این رزمایش سراسری، شاهد رژه حماسی ثبت‌نام‌کنندگان در پویش جان‌فدا و سایر بسیجیانِ سازمان‌یافته و دیگر آحاد مردم عزیز، شریف و مقتدر از اقشار و اصناف مختلف استان خواهیم بود.

فرمانده سپاه فتح بیان کرد: علاقه مندان برای حضور در این نمایش اقتدار، جهت سازماندهی به پایگاه مقاومت بسیج مسجد محله مراجعه کنند.

