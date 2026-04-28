به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولی زاده، بعد از ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری رزمایش بزرگ مردمی «جانفدا» همزمان با سالروز میلاد امام رضا (ع) در نقاط مختلف استان تهران خبر داد و آن را نماد اتحاد و اقتدار ملی توصیف کرد.
ولیزاده در ادامه، با اعلام اینکه این اجتماع حماسی روز چهارشنبه، ۹ اردیبهشت ماه بهطور همزمان در سطح استان تهران برگزار میشود، اظهار داشت: تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از بسیجیان، مسئولان و اقشار مختلف مردم ولایتمدار تهران اندیشیده شده است.
وی با بیان اینکه رزمایش «جانفدا» تجلیگاه آمادگی مردم برای فداکاری در مسیر آرمانهای نظام و انقلاب است، افزود: هدف از برگزاری این رویداد عظیم، تجدید میثاق با ارزشهای اسلامی و نمایش قدرت و همبستگی ملی در برابر تهدیدات دشمنان است.
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران امنیت امروز کشور را مرهون حضور آگاهانه مردم در صحنههای انقلاب دانست و خاطرنشان کرد: از عموم مردم شریف و انقلابی استان تهران دعوت میکنم با حضور پرشور خود در این رزمایش، بار دیگر ثابت کنند همواره پشتیبان ولایت و مدافع آرمانهای انقلاب هستند.
ولیزاده در پایان با تأکید بر نقش مهم رسانهها در پوشش این حماسه مردمی، تصریح کرد: رزمایش «جانفدا» پیام وحدت، ایستادگی و عشق به ایران اسلامی را به جهانیان مخابره کرده و امید دشمنان برای نفوذ در بسترهای اجتماعی و فرهنگی استان تهران را ناامید خواهد کرد.
نظر شما