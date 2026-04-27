به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان ظهر دوشنبه در جریان سفر به استان قم، از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بخش‌های مختلف این استان بازدید کرد.



این بازدیدها با حضور جمعی از مسئولان استانی انجام شد و در جریان آن، آخرین وضعیت اراضی در نظر گرفته‌شده برای اجرای طرح در منطقه اسلام‌آباد شهرستان قنوات مورد بررسی قرار گرفت.



در این برنامه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم نیز حضور داشت و روند آماده‌سازی زمین‌ها و اقدامات زیرساختی انجام‌شده تشریح شد.



در ادامه این بازدیدهای میدانی، سایت‌های مهم مسکن در قم نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور در سایت ۵۶۰ هکتاری پردیسان و پرنیان، از نزدیک در جریان میزان پیشرفت پروژه‌ها قرار گرفت.



نبیان در حاشیه این بازدیدها با اشاره به اهمیت راهبردی طرح نهضت ملی مسکن، بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان نهادهای مسئول و تسریع در رفع موانع موجود، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد پروژه‌ها خواهد داشت.



وی افزود: برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی، زمینه تحقق اهداف تعیین‌شده در حوزه تأمین مسکن را فراهم می‌کند و باید روند آماده‌سازی اراضی با سرعت بیشتری دنبال شود.



در جریان این بازدیدها، موضوعاتی از جمله تأمین زیرساخت‌های لازم، نحوه آماده‌سازی زمین‌ها و روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تسریع در اجرای عملیات عمرانی تأکید شد.