به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان بعدازظهر دوشنبه پس از بازدید از طرح های نهضت ملی مسکن قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پروژه عظیم ۵۶۰ هکتاری نهضت ملی مسکن در قم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مسکن در کشور، به مراحل قابل قبولی از پیشرفت رسیده است.



وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این طرح افزود: زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی و روبنایی این شهرک به شکل مطلوبی اجرا شده و بخش قابل توجهی از نیازهای اولیه سکونت در آن فراهم آمده است.



رئیس سازمان زمین و مسکن ادامه داد: اتصال شبکه‌های اصلی آب، برق و گاز در این مجموعه انجام شده و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز متناسب با ظرفیت‌های موجود، روند تکمیل خدمات را دنبال می‌کنند.



وی گفت: در این پروژه، علاوه بر احداث واحدهای مسکونی، زیرساخت‌های خدماتی نیز مورد توجه قرار گرفته و تاکنون ۱۵ مدرسه در محدوده این سایت ساخته شده است.



نبیان افزود: با تأمین منابع مالی از محل صندوق ملی مسکن، حدود ۳ همت به این طرح اختصاص یافته که نقش مؤثری در پیشبرد عملیات اجرایی داشته است.



وی با اشاره به روند پیشرفت واحدهای مسکونی بیان کرد: در حال حاضر ۲۰ هزار واحد در این سایت به پیشرفت قابل توجهی رسیده و برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال جاری به متقاضیان تحویل داده شود.



معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ایجاد زیرساخت‌های خدماتی در این مجموعه به‌گونه‌ای بوده که حتی فعالیت‌هایی نظیر راه‌اندازی نانوایی و پخت نان نیز در آن آغاز شده و تجهیزات مورد نیاز در این بخش نصب شده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جوانی جمعیت در استان قم اشاره کرد و گفت: در این راستا نیز تاکنون ۱۵ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شده است.



نبیان خاطرنشان کرد: روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سال جاری با شتاب بیشتری دنبال می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این سال، نقطه عطفی در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها باشد.