استاندار بوشهر میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی استان را تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از دو پروژه در حال ساخت بیمارستان ۱۷ شهریور و مدرسه ۱۲ کلاسه استثنایی برازجان اظهار کرد: با وجود تبعات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و محدودیت های ایجاد شده ، مسیر و روند آبادانی و سازندگی در ایران بزرگ و استان بوشهر متوقف نشده است.

استاندار بوشهر افزود: اگرچه کشور در شرایط خاصی قرار دارد، اما با تصمیمات و برنامه ریزی مدیریت استان و پیگیری های معاونت عمرانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، طرح ها و پروژه‌های مهم عمرانی در شهرستان‌های مختلف فعال هستند و تاکید کرده ام تا با برگزاری جلسات مستمر مدیریت پروژه در استانداری، دستگاه های اجرایی و فرمانداری‌ها، روند کار متوقف نشود و با انسجام ادامه پیدا کند.

وی تأکید کرد: با وجود شرایط ویژه کشور و تداوم فشارهای تحریمی، روند توسعه در استان متوقف نشده و پروژه‌های عمرانی با کیفیت مطلوب در حال اجرا هستند.

زارع با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تکمیل پروژه‌های آموزشی استان تصریح کرد: پروژه‌هایی که در ادامه طرح نهضت مدرسه سازی مورد تاکید رئیس جمهور در گام دوم برای سال ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ در استان تعریف کرده ایم طبق برنامه، اجرایی می شوند و همه آنها در دوره دولت چهاردهم تکمیل می‌شوند و به بهره برداری می رسند.

پیشرفت فیزیکی ۹۶.۵ درصدی پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی در استان

استاندار بوشهر گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی در استان اکنون به ۹۶.۵ درصد رسیده و جایگاه نخست در کشور دارد.

زارع با تشریح برنامه‌ توسعه فضاهای آموزشی اظهار داشت: هدف‌گذاری استان این است که سرانه فضای آموزشی به بیش از ۸ متر مربع برای هر دانش‌آموز تا پایان سال آتی افزایش یابد.

۱۵ پروژه آموزشی فعال در دشتستان

وی افزود: در شهرستان دشتستان به‌عنوان پهناورترین شهرستان استان، ۱۵ پروژه آموزشی در قالب طرح نهضت مدرسه سازی و مرحله دوم در حال اجراست که میانگین پیشرفت آنها ۶۵ درصد است.

استاندار بوشهر اعلام کرد: با تداوم روند فعلی، سرانه فضای آموزشی استان تا پایان سال ۱۴۰۶ به ۸.۳ متر مربع برای هر دانش‌آموز خواهد رسید. همچنین توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی، تجهیز مدارس، آزمایشگاه‌ها و فضاهای ورزشی در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: این موضوع از مطالبات جدی اولیا، دانش‌آموزان، فرهنگیان و نیز مورد توجه ویژه دولت وفاق ملی است.

زارع در ادامه با اشاره به اهمیت ارتقای خدمات درمانی در استان گفت: شش پروژه بزرگ آموزشی–درمانی در استان بوشهر در حال اجراست و تلاش می‌شود همه آنها در زمان مقرر تکمیل شوند.

استاندار بوشهر گفت: این طرح‌ها در سفر رئیس‌جمهور به استان نیز جزو برنامه‌های اصلی بوده و پشتیبانی و تأمین اعتبار در دستور کار مستمر همکاران است.

پیشرفت ۶۴ درصدی بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان

وی یکی از پروژه‌های شاخص را بیمارستان ۱۸۰ تختخوابی ۱۷ شهریور برازجان عنوان و اظهار کرد: این بیمارستان با پیشرفت فیزیکی ۶۴ درصد در حال ساخت است و عملیات اجرایی با اکیپ‌های متعدد در حال انجام کار است.

ر زارع تأکید کرد: خرید تجهیزات و اقلام تخصصی مورد نیاز بهره برداری نیز باید همزمان با روند و مراحل پایانی ساخت در دستور کار قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: کار ساختمان این بیمارستان تا پایان سال جاری به پایان برسد و این پروژه مهم و تأثیرگذار در سال آینده تجهیز و سپس به بهره‌برداری برسد.