به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباسی در بازدید از اراضی ملی و محدوده‌های شهرسازی شهر آب‌بر، با اشاره به اهمیت حفظ حقوق شهروندان و دامداران منطقه، گفت: این بازدید در پاسخ به مراجعات و مطالبات بحق مردم آب‌بر و دامداران انجام شد و تلاش ما بر این است که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، ضمن رعایت ضوابط قانونی، زمینه حل اصولی و پایدار مشکلات فراهم شود.

وی بر تسریع در روند رسیدگی به مسائل حوزه شهرسازی، تعیین تکلیف اراضی ملی واقع در محدوده شه و ایجاد بسترهای مناسب برای ساماندهی دامداری‌ها تأکید کرد و افزود: حمایت از تولید، توجه به معیشت دامداران و صیانت از حقوق مردم، از اولویت‌های جدی مدیریت شهرستان است و در این مسیر، تصمیمات باید با نظر کارشناسی و هماهنگی کامل دستگاه‌های متولی اتخاذ شود.

در این بازدید، مقرر شد جلسه‌ای جمع‌بندی با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، به‌منظور بررسی تخصصی موارد مطروحه و اتخاذ تصمیمات نهایی پیرامون اراضی ملی، محدوده‌های شهرسازی و ساماندهی دامداری‌ها برگزار شود.