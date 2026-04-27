اجرای طرح واکسیناسیون دوگانه در مزارع پرورش ماهی چگنی

به گزارش خبرنگار مهر، علی دالوند ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: واکسیناسیون دوگانه در مزارع پرورش ماهی فعال منطقه «ناوه‌کش» انجام شده تا ماهیان در برابر بیماری‌های شایع و بومی منطقه مقاوم شوند. این دو بیماری به‌ویژه استرپتوکوکوزیس، ماهیتی فصلی و وابسته به دما دارند و با افزایش دمای آب در فصل گرم شیوع پیدا می‌کنند.

وی افزود: انجام این واکسیناسیون تأثیر مستقیمی در کاهش تلفات هنگام بروز بیماری در منطقه خواهد داشت. از منظر اقتصادی نیز، با کاهش هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های درمان و ضدعفونی، سود تولیدکننده افزایش می‌یابد.

کارشناس آبزی‌پروری اداره شیلات چگنی با تأکید بر جنبه‌های بهداشتی این اقدام، تصریح کرد: واکسیناسیون باعث می‌شود کیفیت محصول نهایی به طور چشمگیری بالا برود، زیرا دیگر نیازی به استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در طول دوره پرورش نیست. در نتیجه، گوشت سالم‌تر و بدون باقیمانده دارویی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

دالوند، عنوان کرد: تولید گله سالم و مقاوم در مزارع بالادست، مزیت مهم دیگری هم دارد و آن جلوگیری از سرایت بیماری به مزارع پایین‌دست است. این رویکرد، یک مدیریت بهداشتی جامع در کل منطقه ناوه‌کش محسوب می‌شود.