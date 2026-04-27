۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

اجرای طرح واکسیناسیون دوگانه در مزارع پرورش ماهی چگنی

چگنی - کارشناس آبزی‌پروری اداره شیلات چگنی از اجرای موفقیت‌آمیز طرح واکسیناسیون دوگانه در مزارع پرورش ماهی منطقه ناوه‌کش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دالوند ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: واکسیناسیون دوگانه در مزارع پرورش ماهی فعال منطقه «ناوه‌کش» انجام شده تا ماهیان در برابر بیماری‌های شایع و بومی منطقه مقاوم شوند. این دو بیماری به‌ویژه استرپتوکوکوزیس، ماهیتی فصلی و وابسته به دما دارند و با افزایش دمای آب در فصل گرم شیوع پیدا می‌کنند.

وی افزود: انجام این واکسیناسیون تأثیر مستقیمی در کاهش تلفات هنگام بروز بیماری در منطقه خواهد داشت. از منظر اقتصادی نیز، با کاهش هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های درمان و ضدعفونی، سود تولیدکننده افزایش می‌یابد.

کارشناس آبزی‌پروری اداره شیلات چگنی با تأکید بر جنبه‌های بهداشتی این اقدام، تصریح کرد: واکسیناسیون باعث می‌شود کیفیت محصول نهایی به طور چشمگیری بالا برود، زیرا دیگر نیازی به استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در طول دوره پرورش نیست. در نتیجه، گوشت سالم‌تر و بدون باقیمانده دارویی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

دالوند، عنوان کرد: تولید گله سالم و مقاوم در مزارع بالادست، مزیت مهم دیگری هم دارد و آن جلوگیری از سرایت بیماری به مزارع پایین‌دست است. این رویکرد، یک مدیریت بهداشتی جامع در کل منطقه ناوه‌کش محسوب می‌شود.

کد مطلب 6812918

