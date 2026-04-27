جنگ در خاورمیانه قیمت بردهای الکترونیکی را تا ۴۰ درصد بالا برد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، منابع صنعتی و مدیران اجرایی اعلام کردند درگیری در خاورمیانه عرضه مواد اولیه حیاتی را مختل کرده و قیمت بردهای مدار چاپی (PCB) را که در اغلب تجهیزات الکترونیکی از تلفنهای هوشمند و رایانهها تا سرورهای هوش مصنوعی استفاده میشود افزایش داده است.
این اختلال ضربه تازهای به تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی وارد کرده است که هماکنون با افزایش شدید هزینه تراشههای حافظه روبهرو هستند و در عین حال نشاندهنده تأثیر گسترده جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر زنجیرههای تأمین، صنایع پتروشیمی و بازار انرژی است.
براساس این گزارش، ایران در اوایل آوریل به مجتمع پتروشیمی الجبیل عربستان سعودی حمله کرد و تولید رزین پلیفنیلن اتر با خلوص بالا (PPE) را متوقف کرد که مادهای حیاتی برای تولید لمینتهای مورد استفاده در ساخت PCB محسوب میشود.
به گفته یک منبع صنعتی، شرکت سابیک عربستان که حدود ۷۰ درصد عرضه جهانی PPE با خلوص بالا را تأمین میکند و در مجتمع جبیل در سواحل خلیج فارس فعالیت دارد هنوز نتوانسته تولید خود را از سر بگیرد و این موضوع کمبود شدید این ماده را در بازار جهانی ایجاد کرده است.
در همین حال، حملونقل دریایی در خلیج فارس نیز به دلیل شرایط جنگی با اختلال جدی روبهرو شده و انتقال مواد اولیه و محصولات پتروشیمی را با مشکل مواجه کرده است.
قیمت بردهای مدار چاپی از اواخر سال گذشته نیز به دلیل افزایش تقاضا برای سرورهای هوش مصنوعی روندی صعودی داشت، اما سه منبع صنعتی به رویترز گفتند از ماه مارس تقاضا به شکل قابل توجهی افزایش یافته است زیرا تولیدکنندگان تلاش میکنند مواد اولیه مورد نیاز خود را پیش از افزایش بیشتر قیمتها تأمین کنند.
تحلیلگران گلدمن ساکس در گزارشی اعلام کردند تنها در ماه آوریل قیمت PCB نسبت به ماه مارس تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و ارائهدهندگان خدمات ابری نیز به دلیل پیشبینی افزایش تقاضا در سالهای آینده آماده پذیرش افزایش بیشتر قیمتها هستند.
براساس گزارش مؤسسه Prismark پیشبینی میشود ارزش صنعت جهانی PCB تا سال ۲۰۲۶ با رشد ۱۲.۵ درصدی به حدود ۹۵.۸ میلیارد دلار برسد.
یک مدیر ارشد در شرکت Daeduck Electronics کرهجنوبی که از تولیدکنندگان مهم PCB و تأمینکننده شرکتهایی مانند سامسونگ الکترونیکس، SK Hynix و AMD است اعلام کرد این شرکت مذاکرات با مشتریان خود را برای افزایش قیمت محصولات آغاز کرده است.
وی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود گفت اولویت فعلی او از مذاکره با مشتریان به گفتوگو با تأمینکنندگان تغییر کرده است زیرا زمان انتظار برای دریافت مواد شیمیایی مانند رزین اپوکسی از سه هفته به حدود ۱۵ هفته افزایش یافته و این مسئله میتواند خطوط تولید را با چالش جدی روبهرو کند.
به گفته فعالان این بازار، افزایش شدید قیمت PCB علاوه بر کمبود رزین به دلیل کاهش عرضه مواد دیگری مانند فیبر شیشه و فویل مس نیز رخ داده است به طوری که قیمت فویل مس در سال جاری تا ۳۰ درصد افزایش یافته و این روند از ماه مارس سرعت بیشتری گرفته است.
شرکت چینی Victory Giant Technology که از تأمینکنندگان بزرگ PCB برای شرکت انویدیا محسوب میشود اعلام کرد مس حدود ۶۰ درصد از کل هزینه مواد اولیه در تولید PCB را تشکیل میدهد و درگیری در خاورمیانه میتواند قیمت مواد کلیدی از جمله رزین و مس را بیشتر افزایش دهد.
به گفته این شرکت، هزینه تولید بردهای مدار چاپی چندلایه میتواند به حدود ۱۳۴۹ یوان معادل ۲۰۴ دلار در هر متر مربع برسد، در حالی که مدلهای پیشرفته مورد استفاده در سرورهای هوش مصنوعی ممکن است تا حدود ۱۳۴۷۵ یوان در هر متر مربع قیمت داشته باشند.
نظر شما