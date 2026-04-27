ادامه پیامدهای بحران خاورمیانه تا سال آینده در انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دیلی‌میل، دارن جونز از مقامات ارشد دولت بریتانیا اعلام کرد پیامدهای بحران جاری در خاورمیانه موجب افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی و بلیت سفر برای شهروندان بریتانیایی شده و این روند حداقل تا سال آینده ادامه خواهد یافت.

جونز که با شبکه بی‌بی‌سی گفت‌وگو می‌کرد با اشاره به نقش برخی تحولات اخیر در تشدید تنش‌ها اظهار کرد حتی در صورت بازگشایی سریع تنگه هرمز، آثار اقتصادی بحران تا مدت‌ها باقی خواهد ماند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مدت‌زمان تداوم این شرایط گفت بهترین برآورد این است که پس از حل بحران، دست‌کم هشت ماه طول می‌کشد تا آثار اقتصادی آن در سیستم کاهش یابد و شهروندان همچنان افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی و بلیت هواپیما را تجربه خواهند کرد.

بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم بریتانیا در ماه مارس به ۳.۳ درصد رسیده است که بالاترین سطح از دسامبر سال گذشته محسوب می‌شود و اداره آمار ملی افزایش ۸.۷ درصدی قیمت سوخت خودرو را از عوامل اصلی آن اعلام کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داده است که بریتانیا یکی از کشورهایی خواهد بود که بیشترین تأثیر را از این اختلال دریافت می‌کند.

با وجود این هشدارها، مقامات دولتی تأکید کرده‌اند مردم طبق روال معمول سوخت‌گیری کنند، توزیع سوخت هواپیما ادامه دارد و کمبودی در کالاهای اساسی مشاهده نمی‌شود. همچنین قرار است کمیته پاسخگویی دولت به بحران خاورمیانه سه‌شنبه این هفته تشکیل جلسه دهد.