به گزارش خبرگزاری مهر، ۲ منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که گروهی از خطوط هوایی ارزان‌ قیمت آمریکا، از جمله فرانتیر (Frontier)و آولو (Avelo)، در ازای واگذاری حق خرید سهام، خواستار دریافت ۲.۵ میلیارد دلار کمک دولتی شده‌اند.

بر اساس اعلام این رسانه، مدیران اجرایی چندین شرکت هواپیمایی کم‌ هزینه، سه‌ شنبه گذشته با شان دافی وزیر حمل و نقل و برایان بدفورد، رئیس اداره هوانوردی فدرال آمریکا در واشنگتن دیدار کردند تا در مورد این پیشنهاد که اولین بار توسط روزنامه وال استریت ژورنال گزارش شد، بحث کنند.

این منابع گفتند که این گروه با تخمین اینکه امسال در مقایسه با پیش‌ بینی‌ های قبلی چقدر بیشتر برای سوخت جت هزینه خواهد کرد، به رقم ۲.۵ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش رویترز، این پیشنهاد تنها یکی از پیامدهای جنگی که توسط آمریکا آغاز شده را برجسته می‌کند: افزایش قیمت سوخت جت که تقریباً هزینه‌ ها را ۲ برابر کرده، حاشیه سود را کاهش داده و خطوط هوایی ضعیف‌ تر را به لبه پرتگاه ورشکستگی نزدیک‌ تر کرده است.