به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، شرکت رایانایر، بزرگترین ایرلاین اروپا از نظر تعداد مسافر، اعلام کرده است مرکز عملیاتی خود در برلین را تعطیل کند و برنامه پروازهای زمستانی به پایتخت آلمان را به نصف کاهش دهد. این شرکت علت این اقدام را افزایش شدید مالیاتهای صنعت هوانوردی آلمان عنوان کرده است.
بر اساس این تصمیم، رایانایر قصد دارد هفت فروند هواپیما را از برلین به سایر پایگاههای اروپایی منتقل کند که این امر تعداد مسافران جابهجا شده در این مسیر را از ۴.۵ میلیون نفر به حدود ۲.۲ میلیون نفر در سال کاهش دهد.
از ماه اکتبر نیز پروازهای ورودی و خروجی برلین با هواپیماهای مستقر در دیگر فرودگاهها انجام خواهد شد. رایانایر اعلام کرده است کارکنان پایگاه برلین میتوانند به سایر مراکز عملیاتی این شرکت در اروپا منتقل شوند.
بر اساس گزارشها، این ایرلاین از سال ۲۰۱۹ تاکنون مجبور شده است پایگاههای خود در فرانکفورت، دوسلدورف و اشتوتگارت را تعطیل کند و پروازها به درسدن، لایپزیگ و دورتموند را متوقف کند که موجب خروج ۱۳ هواپیما از بازار آلمان شده است.
اِدی ویلسون، مدیرعامل «رایانایر دیاِیسی»، در واکنش به این تحولات گفته است صنعت هوانوردی آلمان ناکارآمد شده است و دولت با وجود اذعان به کاهش رقابتپذیری، راهکاری برای کاهش مالیاتها و هزینههای فرودگاهی ارائه نکرده است. به گفته وی، ادامه این وضعیت موجب از دست رفتن مسیرهای پروازی، کاهش اتصال هوایی، حذف مشاغل و افت تجارت شود.
در مقابل، اتحادیه کارگری «وردی» تصمیم رایانایر را اقدامی صرفاً سودمحور توصیف کرده است و اعلام کرده است کارکنان سالهاست با رفتاری مشابه «کالاهای قابل جایگزین» روبهرو شدهاند و تصمیمات مکانی شرکت تنها بر اساس منافع کوتاهمدت اتخاذ میشود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که صنعت هوانوردی اروپا با افزایش شدید هزینهها روبهرو شده است. قیمت سوخت جت پس از آغاز تنشهای خاورمیانه بیش از دو برابر شده است و برخی شرکتها از جمله رایانایر درباره احتمال لغو بخشی از پروازهای تابستان در صورت ادامه اختلال زنجیره حملونقل دریایی هشدار دادهاند.
در سوی دیگر، برخی تحلیلگران و فعالان ریلی معتقدند کاهش فعالیت رایانایر در برلین میتواند فرصتی برای گسترش سفرهای ریلی ایجاد کند. برلین اکنون به شهرهایی مانند آمستردام، ورشو، پراگ، وین، برن، استکهلم و پاریس اتصال مستقیم دارد و خطوط جدیدی نیز در دست راهاندازی است، با این حال توسعه این بخش نیازمند بهبود کیفیت خدمات و رقابتپذیری قیمت باشد.
