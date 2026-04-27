سرمایه صندوق کشاورزی مازندران افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی دوست بعدازظهر دوشنبه در نشست هماهنگی افزایش سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی مازندران که با حضور مسئولان کشوری و استانی در محل سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: بهره‌گیری از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین بالادستی و ظرفیت‌های مدیریتی، مسیر مهمی برای پایداری و تقویت حمایت‌های مالی از فعالان این بخش است.

وی با اشاره به اهمیت نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در توسعه کشاورزی افزود: باید از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله قانون بودجه سال جاری، احکام دائمی و موضوع مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول برای افزایش سرمایه این صندوق‌ها استفاده شود.

در این نشست، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران نیز با اعلام آمادگی برای همراهی در فرآیند افزایش سرمایه صندوق، بر نقش مؤثر این نهاد در رونق تولید و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی استان تأکید کرد.

همچنین اسدالله تیموری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به نیاز روزافزون این بخش به منابع مالی پایدار، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، روند افزایش سرمایه صندوق با سرعت بیشتری دنبال شود.

در پایان این جلسه مقرر شد کارگروه‌های تخصصی برای بررسی دقیق‌تر ابعاد قانونی و اجرایی موضوع تشکیل و نتایج آن در نشست‌های آینده ارائه شود.