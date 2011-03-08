سرمایه صندوق حمایت از توسعه کشاورزی اصفهان به 148 میلیارد ریال رسید

محمدرضا نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به میزان سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان، افزود: با افزایش میزان سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی این استان به 148 میلیارد ریال، اصفهان رتبه نخست کشوری را در این ارتباط به خود اختصاص داد.
وی با اشاره به چگونگی آغاز به کار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان، اظهار داشت: این صندوق در سال 83 با سرمایه اولیه به مبلغ 7.9 میلیارد ریال با 13 عضو تشکلهای دام و طیور فعالیت خود را آغاز کرد و هماکنون سرمایه فعلی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان به 148 میلیارد ریال رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه این صندوق در ابتدای فعالیت خود تنها 13 عضو داشت، تصریح کرد: تعداد اعضای کنونی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان به 225 عضو فعال افزایش یافته است.
وی با اشاره به اهداف راهاندازی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان، اضافه کرد: این صندوق حاصل مشارکت راهبردی و هدفمند تولید کنندگان و دولت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه بخش کشاورزی است.
نریمانی با تاکید بر چگونگی فعالیت این صندوق، بیان داشت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان حاصل مشارکت راهبردی و هدفمند تولید کنندگان و جمهوری اسلامی ایران برای توسعه بخش کشاورزی است.
وی ادامه داد: این صندوق از طریق جلب مستمر منابع مالی تولید کنندگان و دولت، فعالیتهای تولیدی سهامداران خود را در استان اصفهان پشتیبانی میکند و تشکلهای عضو این صندوق نیز زیر بخشهای دام و طیور، آبزیان، زراعت، باغبانی و صنایع کشاورزی اقدام به فعالیت میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به زیر مجموعه قرار گرفتن بخش جدیدی از شرکتها در این صندوق، تاکید کرد: به تازگی و بر اساس برنامهریزیهای انجام گرفته، شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای نیز به عضویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی درآمدهاند و اقدام به فعالیت میکنند.
وی با تاکید بر اینکه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان جایگاه نخست را در میان صندوقهای کشوری به خود اختصاص داده است، گفت: در ارزیابیهای انجام گرفته از سوی وزارت جهاد کشاورزی، صندوق خوزستان و صندوق فارس به ترتیب با 138 میلیارد ریال و 80 میلیارد ریال پس از اصفهان در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
نریمانی با اشاره به تاثیرگذاری صندوق توسعه بخش کشاورزی بر فعالیتهای زراعی و دامی، افزود: این صندوق در تولید و پشتیبانی از تولید، کشاورزان و دامداران تاثیر زیادی دارد.
وی با تاکید بر لزوم سرمایهگذاری منظم، گسترده و فعال در عرصه کشاورزی، اظهار داشت: یکی از گلوگاههای اصلی در توسعه بخش کشاورزی، کمبود سرمایهگذاری است و این صندوق میتواند نقش مهمی در راستای سرمایهگذاری به منظور توسعه این بخش ایفا کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه صندوقهای توسعه بخش کشاورزی یکی از ملزومات سرمایهگذاری در این بخش به شمار میروند، تصریح کرد: این صندوقها نهادهای واسط میان مردم، دامداران، بهرهبرداران، کشاورزان و دولت هستند و میتوانند بستر و شرایطی فراهم کنند که ضروریات جدی بخش کشاورزی تامین شود.
وی اضافه کرد: عمده سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با فروش اموال و املاک این وزارتخانه تامین شده و روند سرمایهگذاری آنها نیز مطلوب بوده است.
نریمانی با اشاره به امکانات و شرایط به وجود آمده مطلوب برای فعالیت این صندوقها، بیان داشت: در ماده 17 قانون بهرهوری کشاورزی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شده، امکانات و تسهیلات مطلوبی برای افزایش سرمایه صندوقها فراهم آمده است.
نظر شما