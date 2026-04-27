به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجهیز مجتمع درمانی، آموزشی و پژوهشی پیامبر اعظم(ص) بندرعباس به دستگاه پیشرفته شتابدهنده خطی پزشکی (رادیوتراپی)، ظهر امروز با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، فاطمه جراره نماینده مردم حوزه مرکزی استان در مجلس شورای اسلامی و پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار شد.
محمد آشوری تازیانی در این مراسم با اشاره به اهمیت تأمین تجهیزات نوین درمانی در استان گفت: در راستای نهضت سلامت و پیگیری ارتقای خدمات درمانی، یکی از ضروریترین دستگاههای حوزه درمان سرطان امروز وارد چرخه بیمارستانی شد. این دستگاه رادیوتراپی که ارزش آن حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است، ظرف دو ماه آینده نصب میشود و آغاز به کار آن یک اقدام بسیار ارزشمند برای مردم هرمزگان خواهد بود.
وی با بیان اینکه تأمین این دستگاه با مشارکت چند بخش انجام گرفته است، افزود: بخشی از اعتبارات توسط نماینده مردم از محل توازن، بخشی توسط یکی از خیرین محترم، ۱۰۰ میلیارد تومان از منطقه آزاد قشم و مابقی از منابع وزارت بهداشت تأمین شده است.
استاندار هرمزگان رفع نیاز بیماران به سفرهای درمانی به استانهای همجوار را از دغدغههای جدی مردم دانست و گفت: تقویت زیرساختهای درمانی، تأمین تجهیزات و توسعه نیروی انسانی متخصص بهصورت همزمان در حال پیگیری است تا شاخصهای بهداشت و درمان استان به شکل محسوسی ارتقا پیدا کند.
فاطمه جراره نماینده مردم حوزه مرکزی هرمزگان نیز در این مراسم با بیان اینکه عدالت سلامت از مهمترین مطالبات مردم استان است، گفت: یکی از نیازهای جدی بیماران سرطانی هرمزگان، تکمیل چرخه درمان و دسترسی به خدمات پرتو درمانی در داخل استان بود.
وی اذعان کرد: بسیاری از بیماران ناچار بودند برای انجام این مرحله به استانهای دیگر سفر کنند.
جراره ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع، بخش قابل توجهی از اعتبارات توازن در اختیار نمایندگان را به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی به این طرح اختصاص دادم.
وی عنوان کرد: خوشبختانه با راهاندازی این دستگاه، خدمات درمانی دقیقتر، سریعتر و کمهزینهتر در اختیار بیماران قرار میگیرد.
جراره در ادامه از برنامهریزی برای توسعه تجهیزات تشخیصی در شهرستانهای مختلف استان خبر داد و گفت: بهویژه در بیماریهای پرخطر مانند سرطان، تجهیز مراکز به دستگاههای غربالگری و تشخیص، یک ضرورت جدی است.
پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز با بیان اینکه امروز یکی از مهمترین گامهای خدمترسانی به بیماران سرطانی استان برداشته شد و عملیات نصب دستگاه رادیوتراپی آغاز میشود، گفت: ارزش این دستگاه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است و ورود آن به استان یک تحول بزرگ در حوزه درمان سرطان خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت موجود افزود: تا کنون دو دستگاه رادیوتراپی با انرژیهای متفاوت در استان فعال بود که همین اختلاف انرژی، محدودیتهای جدی در درمان ایجاد میکرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود هزار بیمار سرطانی در استان از خدمات رادیوتراپی استفاده کردند.
شاهرخی با بیان اینکه برآوردها از وجود حدود چهار هزار بیمار سرطانی در استان حکایت دارد، گفت: اگر تنها ۳۰ تا ۵۰ درصد این بیماران نیازمند پرتو درمانی باشند، ظرفیت فعلی پاسخگوی نیاز نیست.
وی افزود: با نصب این دستگاه، میزان خدماتدهی تقریباً دو برابر میشود و خدمات با دقت بیشتر، عوارض کمتر و سرعت بالاتر ارائه خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به توسعه سایر تجهیزات پیشرفته در استان گفت: چهار دستگاه ماموگرافی جدید تأمین شده و هدف این است که هر شهرستان یک دستگاه داشته باشد.
وی افزود: دستگاه PET-CT سال گذشته به هزار بیمار سرطانی خدمات داد؛ بیمارانی که پیش از این ناچار بودند به تهران یا شیراز مراجعه کنند.
شاهرخی ادامه داد: ۲۰ دستگاه آمبولانس جدید وارد مدار شده و دو دستگاه آنژیوگرافی نیز ماه آینده در بیمارستان شهید محمدی راهاندازی میشود.
وی اضافه کرد: سیتیاسکنهای جدید در خمیر، بشاگرد و سیریک نصب شده و سال گذشته در مجموع پنج دستگاه در استان فعال شد.
وی افزود: حدود ۱۰۰ دستگاه دیالیز، ۷۰ دستگاه آمبولانس و مجموعهای از تجهیزات تخصصی از جمله سونوگرافی، CR و رادیولوژی پرتابل نیز وارد چرخه خدمات شده است.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تا پایان شهریورماه اولین عمل پیوند کلیه در استان انجام خواهد شد، افزود: همچنین برای نخستین بار، جراح فوقتخصص سرطان بهعنوان عضو هیئت علمی جذب دانشگاه شده و مشغول ارائه خدمت است.
نظر شما